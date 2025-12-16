"박나래 전 남친, 55억 자택 도둑 사건 매니저들 의심…배신감 결정적 계기"

이진호 "박나래 '자택 도둑 사건' 때

전 남자친구가 매니저들 개인정보 받아가"

개그우먼 박나래가 전 매니저들로부터 갑질 폭로를 당한 뒤 각종 의혹에 시달리며 법정 공방을 벌이고 있는 가운데, 해당 사건의 촉발점이 지난 4월 발생한 박나래의 55억 단독자택 도난 사건이라는 주장이 제기됐다. 당시 박나래 측이 매니저들을 도둑으로 의심했고, 이들의 개인정보를 경찰에 제출까지 했다는 주장이다.

개그우먼 박나래. 앤파크 AD 원본보기 아이콘

15일 연예부 기자 출신 유튜버 이진호는 자신의 유튜브 채널을 통해 박나래의 자택 도난 사건을 둘러싼 경위를 전하며, 해당 사건이 전 매니저들이 문제를 제기하게 된 결정적 계기였다고 주장했다. 이진호는 "도난 사건 이후 내부자 소행 가능성이 거론되면서 상황이 급격히 악화했다"고 설명했다.

"근로계약서라더니 경찰에 제출…큰 배신감 느껴"

이진호에 따르면 당시 집을 드나들던 인원은 매니저 2명과 스타일리스트 1명으로, 이들 모두 근로계약서와 4대 보험이 없는 상태였다. 이진호는 "근로계약서 작성을 명목으로 박나래의 전 남자친구 A씨가 이들의 개인정보를 수집했지만, 해당 정보가 도난 사건 참고 자료로 경찰에 제출됐다는 사실을 뒤늦게 알게 되면서 당사자들이 큰 배신감을 느꼈다"고 주장했다. 이후 매니저들이 직접 수사관과 접촉하는 과정에서 자신들이 용의선상에 올랐다는 사실을 인지하게 됐다는 설명이다.

실제 수사가 끝난 뒤 검거된 범인은 박나래와 아무 관계 없는 제3의 외부인이었던 것으로 알려졌다. 그럼에도 도난 사건 이후 불거진 근로계약 및 4대 보험 문제가 수개월간 정리되지 않으면서 갈등이 깊어졌다고 이진호는 분석했다.

경찰, 박나래 관련 고소·고발 총 6건 접수…"엄정 수사 방침"

박나래는 조만간 경찰 조사를 받을 것으로 보인다. 서울경찰청은 15일 정례 기자간담회에서 박나래가 피소된 사건은 5건, 박나래 측에서 고소한 게 1건이라고 밝혔다. 경찰은 "박나래가 피소된 건 강남서에서 수사하고 있으며 박나래 측에서 고소한 건 용산서에서 수사 진행 중"이라며 "이제 막 접수가 돼서 고소·고발인 조사가 안 된 상황이다. 앞으로 절차대로 엄중히 수사할 것"이라고 밝혔다.

이번 사안은 박나래의 전 매니저들이 박나래를 강남경찰서에 고소하면서 시작됐다. 이들은 박나래로부터 직장 내 괴롭힘, 폭언, 진행비 미지급, 대리처방 등 피해를 입었다고 주장하며 박나래를 특수 상해, 허위 사실 적시 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 혐의 등으로 박나래를 강남경찰서에 고소했다. 박나래는 이에 대응해 지난 5일 해당 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 고소하며 맞대응에 나섰다.

해당 사건 외에 박나래는 의료 면허가 없는 인물에게 수액을 맞고, 전문의 처방이 필요한 약품을 받았다는 의혹을 받아 의료법 위반으로도 고발당했다. 이와 관련해 경찰은 박나래에게 수액 등을 놓은 것으로 알려진 이른바 '주사 이모'와 관련된 의혹에 대해서도 수사를 이어갈 방침이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>