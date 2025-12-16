본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

증시

나스닥 "24시간 거래 위한 서류 SEC에 제출"

이승형기자

입력2025.12.16 10:15

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"24시간 거래 향한 첫 공식 단계"

미국 증권거래소 나스닥이 미국증권거래위원회(SEC)에 24시간 주식 거래 도입을 위한 서류를 제출할 계획이라고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

앞서 지난 3월 탈 코헨 나스닥 대표는 규제 당국과 논의를 시작했다며 2026년 하반기에 주 5일 24시간 거래를 개시할 것으로 예상한다고 언급한 바 있다.

현재 나스닥과 뉴욕증권거래소는 월~금 미 동부 시간 기준 오전 9시30분부터 오후 4시까지 정규장 거래가 이뤄진다. 정규장 앞뒤로 개장 전 거래(오전 4시~9시30분)와 시간 외 거래(오후 4시~8시)가 운영된다.


나스닥이 주 5일 24시간 거래 체제로 전환하면 주간 거래(오전 4시~오후 8시)와 야간 거래(오후 9시~다음날 오전 4시) 두 개 거래로 운영될 예정이다. 주간 거래에서 오전 9시30분 개장 종과 오후 4시 폐장 종은 그대로 유지되며, 야간 거래에서 오후 9시부터 밤 12시 사이에 체결된 거래는 다음 거래일의 거래로 간주한다.


일각에서는 24시간 거래 시행으로 해외 투자자들이 정규장 외 시간에 발생하는 이벤트에 보다 신속하게 대응할 수 있다는 주장이 나온다. 반면 월가 주요 은행들은 유동성 저하, 변동성 확대, 투자 대비 수익성에 대한 불확실성을 이유로 상시 거래 전환에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.

척 맥 나스닥 북미시장 수석부사장은 연장 거래 시간대 거래량은 정규장보다 훨씬 적지만, 미국 야간시간대 거래에 대한 수요는 급증하고 있다며 "전 세계 투자자들이 자신들의 시간대에 맞춰 시장에 접근하기를 원한다"고 말했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데…더본코리아 닮아가는 '이 회사' 전세계 '유튜브 1위' 영상 믿고 1196억 사들였는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

"일본 여행 어쩌나" 전기 끊기고 항공편 대규모 결항…日 홋카이도 폭설 '비상'

"해리포터 투명망토처럼" KAIST, 차세대 '클로킹' 원천기술 개발

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

"케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"

새로운 이슈 보기