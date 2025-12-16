"또 완판 돼도 더는 안 팔아요"…'리셀가 400만원' 인기 폭발 트라이폴드의 속사정

출시 첫날 '완판' 트라이폴드, 17일 재입고

중고거래 앱에서 웃돈 주고 팔려

수요 폭발에도 물량은 그대로

고가·저마진 구조 원인

2일 서울 서초구 삼성 강남에서 열린 삼성전자 폴더블폰 '갤럭시Z 트라이폴드 공개 미디어 브리핑'에서 취재진이 제품을 체험하고 있다.

출시 첫날 완판돼 화제를 모은 삼성전자의 두 번 접는 스마트폰 '갤럭시 Z 트라이폴드'가 오는 17일 한 차례 더 소비자들을 만난다. 다만 이번 재입고는 기존 확보 물량에 한정된 것으로, 판매 호조에도 불구하고 추가 생산 계획은 아직 없는 것으로 전해졌다.

16일 업계에 따르면 삼성전자는 17일 오전 10시 삼성닷컴을 통해 갤럭시 Z 트라이폴드 구매 신청을 받는다. 구매자는 지정된 삼성 오프라인 매장에서 당일 수령하거나, 배송을 선택할 경우 2~3일 내 제품을 받을 수 있다.

트라이폴드는 지난 12일 출시 당일 삼성 강남·홍대 등 주요 오프라인 매장에서 개점 직후 모두 판매됐고, 온라인에서도 판매 시작 약 5분 만에 전량 소진되며 높은 관심을 입증했다. 정가 359만400원인 이 제품은 물량 부족으로 현재 중고 거래 플랫폼에서 400만원 안팎의 웃돈이 붙어 거래되고 있다.

업계에서는 삼성전자가 처음 선보인 '두 번 접는' 폼팩터라는 점이 소비자 호기심을 자극하며 예상보다 수요가 몰린 것으로 보고 있다. 다만 삼성전자는 기술력을 강조한 상징적 제품인 만큼 초기 판매 물량을 3000~4000대 수준으로 제한적으로 운영한 것으로 알려졌다.

문제는 추가 물량이다. 업계에 따르면 이번 17일 재입고 역시 기존 확보분을 소진하는 수준으로, 판매 열기와 달리 생산 확대나 추가 공급 계획은 아직 없는 것으로 전해졌다. 원가와 수리 비용 부담이 큰 제품 특성상 생산을 늘리기에는 수익성 부담이 크기 때문이다.

트라이폴드는 고난도 힌지 구조를 적용해 제조 원가가 높은 반면, 출고가는 300만원 중반대로 책정됐다. 당초 한 번 접는 '갤럭시 Z 폴드7'이 237만원에 출시된 점을 고려하면, 트라이폴드 가격이 400만원 안팎에 이를 것이란 관측도 있었지만 삼성전자는 이를 크게 웃도는 가격 인상은 선택하지 않았다. 이로 인해 마진율이 낮다는 평가가 나온다.

추가 생산에 나설 경우, 희소성을 염두에 두고 구매한 초기 고객들의 반발 가능성도 있다. 한정된 물량과 '상징적 제품'이라는 이미지가 형성된 만큼, 물량을 대폭 늘릴 경우 프리미엄 전략이 흔들릴 수 있다는 것이다.

