도심에서 만나는 AI·혁신 기술…‘실증도시 광주’ 체험장 열렸다

광주 도심 곳곳에서 시민이 인공지능과 교통, 헬스케어 분야 혁신 기술을 직접 체험하는 실증 프로그램이 운영된다.

16일 광주시에 따르면 지역 창업기업의 기술과 제품을 시민이 직접 체험하는 '시민참여 혁신기술 실증 체험 프로그램'을 오는 17일부터 다음 달 11일까지 운영한다. 시민이 실증 현장을 찾아 기술을 사용하고 작동 원리를 확인하는 참여형 행사다.

빛고을노인건강타운에서는 전극을 부착하지 않아도 의자에 앉아 심박수·호흡수·스트레스 지수 등 생체 데이터를 분석할 수 있는 '배리어 프리 무인 안내기(키오스크)' 실증이 진행된다. 광주도시철도 1호선 상무역에는 실시간 열차 도착시간 안내 시스템을 설치해 시민이 이동 과정에서 정보의 정확성과 편의성을 확인하도록 했다.

이번 프로그램에는 ㈜오토웰즈, ㈜헬프티처, ㈜레플러스, ㈜스페이스에이아이, ㈜라라랩스, ㈜소울소프트, ㈜에스유아이씨티, ㈜델퍼 등 지역 창업기업 8곳이 참여한다. 이들 기업은 인공지능(AI) 상담, 가상 피팅 키오스크, 디지털 헬스케어 서비스, 실시간 교통 안내 시스템 등 기술을 실제 생활 공간에 적용해 시민이 사용성과 편의성을 체험하고 평가하도록 했다.

광주시는 실증을 통해 기술 성능과 신뢰성을 검증하고, 향후 상용화를 위한 성과를 축적한다. 체험 프로그램과 함께 스탬프 투어와 생성형 인공지능(AI) 이미지 생성 이벤트도 진행한다.

스탬프 투어는 빛고을노인건강타운, 광주국립과학관, 국립아시아문화전당, 유스퀘어, 지하철역 등 실증 현장을 방문해 체험 후 정보무늬(QR코드)를 스캔하면 참여할 수 있으며, 횟수에 따라 추첨을 통해 경품을 제공한다. 생성형 AI 이벤트는 제미나이(Gemini), 지피티(GPT) 등을 활용해 실증 기술을 이미지로 표현하는 방식이다.

주재희 광주시 경제창업국장은 "시민이 실증의 주체가 돼 혁신 기술을 직접 경험하는 프로그램"이라며 "창업기업 기술을 알리고 실증도시 광주의 이미지를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

광주시는 현재 51개 기업을 선정해 실증사업을 지원하고 있다.





