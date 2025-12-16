중기부, 민관협력 오픈이노베이션 성과공유회…9개사 포상

앰버로드·에프앤엘코퍼레이션 등

올해 민관협력 오픈이노베이션 지원사업에서 우수한 성과를 낸 스타트업을 포상하고 성과를 공유하는 자리가 열렸다.

16일 중소벤처기업부는 서울 마포구 더블유디지에서 '2025년 민관협력 오픈이노베이션 성과공유회'를 개최하고 우수 스타트업과 협업 대기업을 선정해 시상했다고 밝혔다. 자리에는 노용석 중기부 제1차관과 참여기업 관계자 등 200여명이 참석했다.

올해 민관협력 오픈이노베이션 지원사업에 참여한 120개사 중 신제품·서비스 개발·적용 등 우수 성과를 창출한 스타트업 9개사에는 중기부 장관상과 상금이 수여됐다.

AI 스타트업 앰버로드는 에코프로의 제안 과제인 'AI 기반 이차전지 제조 공정 최적화'를 함께 수행해 실증 공정에서 연간 약 55억원의 재무 효과를 창출할 수 있는 공정 효율화 솔루션을 개발했다. 앞으로 에코프로 그룹 내 추가 공정으로 확대 적용하는 방안도 검토 중이다.

식료품 스타트업 에프앤엘코퍼레이션은 CJ ENM과 협업을 통해 고단백·저당질 쉐이크를 개발했고 CJ ENM의 마케팅·판매 인프라를 활용해 판로까지 신속하게 개척했다. CJ ENM으로부터 30억원의 직접 투자를 유치했으며, 향후 글로벌 시장 진출까지 추진할 예정이다.

또 Vision AI 기술을 보유한 스타트업 포비콘은 우미건설의 건축설계 노하우를 바탕으로 AI 기반 공사 견적 효율화 플랫폼을 공동 개발했다. 이 외에도 농협은행과 스위치원이 'AI 환율 예측 알고리즘 개발 과제'를 함께 수행했고, 한국수자원공사와 지오스트가 'AIoT 지반 안정 모니터링 시스템 구축'을 위해 협업하는 등 다양한 성과가 창출됐다.

수상 스타트업들에는 '넥스트 유니콘 프로젝트' 스케일업 펀드 투자 유치 풀 추천, 오픈이노베이션 후속 시장 검증 지원사업 참여시 인센티브 등의 혜택이 주어진다.

노용석 제1차관은 "오픈이노베이션은 기업 생산성 증대, 신시장 진출 및 기술개발 효율화와 같은 실체적 효과를 창출하는 핵심 전략"이라며 "벤처·스타트업의 혁신 DNA를 기업 전반에 확산하고 우리 기업이 함께 성장해 나갈 수 있도록 스타트업과의 오픈이노베이션을 적극적으로 활성화해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>