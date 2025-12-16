제270회 진주시의회 정례회 종료 … 내년도 본예산 확정

내년도 진주시 예산 1조9398억원 규모 확정







경남 진주시의회는 지난 15일 제270회 제2차 정례회 제3차 본회의를 열고 진주시에서 제출한 2026년도 본예산안을 수정 가결했다.

이날 본회의에서는 지난 10일부터 12일까지 진행된 예산결산특별위원회에서 일반 세출예산 2억2300만원을 삭감한 대로 본예산안이 이의 없이 가결됐다.

진주시의회 제270회 제2차 정례회 제3차 본회의 진행 현장 사진. AD 원본보기 아이콘

앞서 진주시는 내년도 본예산안을 올해 1조7981억원보다 1419억원(7.9%)이 늘어난 1조9400억원으로 편성 제출한 바 있다.

회계별로 일반회계 1조6416억원, 특별회계 2984억원이었으며, 이 중 삭감된 17건 2억2300만원은 모두 일반회계다. 이에 따라 최종 2026년도 진주시 살림살이는 1조9398억원이 됐다.

같은 날 진주시의회는 '이상기후 위기에 따른 단감 탄저병 농가 피해 대책 마련 촉구 건의안'을 채택했다.

제안설명에 나선 신서경 의원은 기후 위기로 인한 농가 피해가 주기적으로 발생하고 있는 현실을 짚고, 여전히 단감 등 일부 농작물의 탄저병이 농작물재해보험의 보상 대상에 포함되지 못해 농가 지원이 절실한 상황이라며 정부의 책임감 있는 정책 추진을 촉구했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>