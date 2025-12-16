본문 바로가기
사회
경기도, 17~19일 도청서 '공공디자인 성과 전시회'

이영규기자

입력2025.12.16 07:07

경기도가 이달 17일부터 19일까지 경기도청 1층 로비에서 '공공디자인 성과 전시회'를 개최한다. 이번 전시회는 공공디자인 사업 성과를 시민과 공유하고, 일상 속 디자인 혁신을 확산하기 위해 마련됐다.


전시회는 ▲교통약자를 위한 유니버설디자인 사업 ▲2025년 공공시설물 우수디자인 인증 제품 ▲공공디자인 공모전 선정작 ▲디자인 나눔사업 성과물 ▲범죄예방 도시환경디자인 사업 결과물 등 5개 분야로 구성된다. 각 작품은 경기도의 포용적 디자인 정책과 지역 문제 해결을 위한 창의적 접근을 보여준다.

경기도 공공디자인 성과물 전시회 홍보 포스터

특히 유니버설디자인 분야에서는 어린이·노약자·장애인 등이 편리하게 이용할 수 있는 시설·보행로·공간 개선사례가 전시된다. 우수디자인 인증 제품은 기능성·심미성을 겸비한 공공시설물이 소개된다.


또한 공모전 수상작에서는 젊은 디자이너들의 참신한 아이디어가 담긴 작품을 감상할 수 있다. 나눔사업 성과물 전시에서는 지역사회와 협력한 디자인 프로젝트가, 범죄예방 디자인 분야에서는 안전 환경을 구현한 사례가 전시된다.


강길순 경기도 건축정책과장은 "이번 전시회를 통해 공공디자인이 단순한 미적 요소를 넘어 도민의 삶의 질을 향상시키는 도구라는 사실을 알렸으면 한다"며 "다양한 계층이 공감할 수 있는 디자인 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
