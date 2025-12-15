본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

안귀령, "총기탈취는 연출"이라던 김현태 전 단장 고소

박승욱기자

입력2025.12.15 17:15

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12·3 비상계엄 당시 국회에서 계엄군과 대치했던 안귀령 대통령실 부대변인이 김현태 전 707특수임무단장의 허위 증언으로 명예가 훼손됐다며 고소장을 제출했다.


안귀령 대통령실 부대변인이 서울 용산 대통령실에서 브리핑하고 있다. 연합뉴스

안귀령 대통령실 부대변인이 서울 용산 대통령실에서 브리핑하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

15일 안 부대변인 측은 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 김 전 단장을 서울 서초경찰서에 고소했다고 밝혔다.

안 부대변인 측에 따르면 김 전 단장은 지난 9일 서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연) 심리로 열린 김용현 전 국방부 장관 등에 대한 내란중요임무종사 혐의 공판의 증인으로 허위 증언을 해 안 부대변인의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.


당시 김 전 단장은 "촬영 준비를 해서 화장까지 하는 모습을 봤다", "연출된 모습으로 총기를 탈취하려 했다"는 취지로 증언했는데, 이는 허위사실이라는 것이다.


안 부대변인은 조만간 민사 손해배상 청구 소송도 제기할 계획이다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 이유는? [부동산AtoZ] 1400만원 시골땅 17억원에 삽니다…117배 투자한 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1400만원 시골땅 17억원에 삽니다"…117배 투자한 이유는

"대륙여신처럼 해달라" 17억 들여 성형…"예전 얼굴로" 또 성형 왜?

호주 총격범에 다가가 몸싸움, 총 뺏은 43세 과일장수…"진정한 영웅"

늘 쓰는 그자리…"칫솔 '이곳'에 뒀다간 세균 득실"

'링거이모' "반찬 값 정도 벌려고, 의사도 간호사도 아냐…박나래는 몰라"

2030년에 7억까지 간다…36% 떨어졌는데 '낙관론' 나온 비트코인

"김건희, 尹 때문에 다 망쳤다며 계엄에 분노했다"

새로운 이슈 보기