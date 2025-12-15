안귀령, "총기탈취는 연출"이라던 김현태 전 단장 고소

12·3 비상계엄 당시 국회에서 계엄군과 대치했던 안귀령 대통령실 부대변인이 김현태 전 707특수임무단장의 허위 증언으로 명예가 훼손됐다며 고소장을 제출했다.

안귀령 대통령실 부대변인이 서울 용산 대통령실에서 브리핑하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일 안 부대변인 측은 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 김 전 단장을 서울 서초경찰서에 고소했다고 밝혔다.

안 부대변인 측에 따르면 김 전 단장은 지난 9일 서울중앙지법 형사25부(부장판사 지귀연) 심리로 열린 김용현 전 국방부 장관 등에 대한 내란중요임무종사 혐의 공판의 증인으로 허위 증언을 해 안 부대변인의 명예를 훼손한 혐의를 받는다.

당시 김 전 단장은 "촬영 준비를 해서 화장까지 하는 모습을 봤다", "연출된 모습으로 총기를 탈취하려 했다"는 취지로 증언했는데, 이는 허위사실이라는 것이다.

안 부대변인은 조만간 민사 손해배상 청구 소송도 제기할 계획이다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>