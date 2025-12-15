공사비 증가에 분양가도 상승… 기분양 단지 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크' 관심

분양가 상승 ‘파죽지세’… 지방 민간아파트 분양가, 올해 첫 2,000만원 돌파

건설공사비지수, 최근 5년 연속 상승… 기본형 건축비도 오름세 견조

신축 아파트 분양가가 고공행진을 이어가고 있다. 최근 몇 년간 건설 원자잿값과 공사비 등이 꾸준히 오르면서 분양가 인상 압력이 커졌다는 분석이다. 전국적으로 분양가 상승세가 가팔라진 가운데, 특히 지방 민간 아파트 분양가는 올해 처음으로 3.3㎡당 2,000만원대를 돌파하는 등 두드러진 강세를 보이자 현재 분양 중인 신축 아파트에도 수요자들의 관심이 높아지고 있다.

실제 부동산R114 자료를 보면 올해 전국 민간 아파트의 3.3㎡당 분양가는 2,131만원으로 집계됐다. 지난해(2,069만원) 대비 약 3% 오른 수치다. 특히 수도권 제외 지방의 분양가 상승세가 두드러진다. 올해 지방 민간 아파트의 3.3㎡당 분양가는 2,024만원으로, 지난해(1,816만원) 대비 약 11.45%가 오르며 처음으로 2,000만원대를 돌파했다.

이 같은 분양가 상승의 이유로는 공사비 상승이 우선 언급된다. 한국건설기술연구원이 발표한 '2025년 10월 건설공사비지수 동향' 자료를 보면, 올해 10월 건설공사비지수는 지난해 동월 대비 1.11% 상승한 131.74로 나타났다. 건설공사비지수는 같은 달 기준 △2021년 116.79 △2022년 125.6 △2023년 129.13 △2024년 130.29를 기록하며 최근 5년간 상승 흐름을 그려왔다.

분양가 상한에 영향을 미치는 기본형 건축비도 꾸준하게 오르고 있다. 올해 9월 국토교통부가 고시한 기본형 건축비는 3.3㎡당 약 717만4,200만원으로, 3년 전 동월과 비교해 약 14.18% 올랐다. 올해 3월 처음으로 3.3㎡당 700만원대를 돌파한 데 이어 다시 한 차례 인상된 것으로, 이러한 건축비 상승 기조는 한동안 이어질 것으로 보인다.

이 같은 기본형 건축비의 인상은 일반 아파트의 분양가에도 큰 영향을 미친다는 평가다. 기본형 건축비는 분양가 상한제(이하 분상제)가 적용되는 주택의 분양가 상한을 구성하는 항목 중 하나로, 분양가 산정의 중요한 기준선인 만큼 비 분상제 아파트라도 분양가 책정 시 인상된 기본형 건축비를 고려할 가능성이 높기 때문이다.

한 업계 관계자는 "공사비 인상과 더불어 신축 아파트 공급 절벽이 현실화되고 있다는 점도 향후 신축 아파트의 분양가를 더욱 높이는 요소로 작용할 것"이라며 "공급 부족과 분양가 고공행진이 맞물릴 것으로 우려되면서 분양가가 고정된 기분양 아파트들이 재조명받고 있다"고 말했다.

이러한 가운데, 충청남도에서 합리적인 분양가와 우수한 계약조건을 갖춘 신축 브랜드 아파트가 공급 중에 있어 수요자들의 관심이 집중된다.

두산건설이 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 일원에서 선보이는 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'는 12월 13일(토)부터 일부 잔여 세대에 대해 선착순 동·호 지정 계약을 진행한다. 단지는 지하 2층~지상 최고 31층, 18개 동, 전용면적 59~114㎡ 총 1,618가구 규모로 조성된다.

선착순 계약의 경우 나이 및 거주 지역 제한, 주택 소유 여부 등과 관계없이 세대주와 세대원 모두 분양받을 수 있다. 특히 분양을 위한 청약 통장이 필요하지 않아 가점 경쟁에서 불리한 1인 가구 및 신혼부부 등 젊은 세대에게는 내 집 마련의 돌파구로 떠오르고 있다. 추첨 없이 원하는 동·호수를 선택해 계약할 수 있는 만큼 수요자들의 만족도 또한 높다.

단지는 합리적인 분양가로 공급된다. 전용면적 84㎡가 평균 4억6,000만원대로, 단지 인근 '청주SKVIEW자이' 동일 면적이 올해 9월 5억1,300만원에 거래된 것과 비교해 5,000만원 이상 낮은 수준이다. 아울러 단지는 두산건설의 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스'가 적용돼 차별화된 상품성과 미래가치를 기대할 수 있다는 평가다.

실제 단지는 우수한 상품성을 자랑한다. 우선 단지는 남향 위주로 배치돼 채광성이 우수하며, 전 세대 판상형 구조로 설계돼 통풍성을 극대화했다. 아울러 대부분의 세대에 선호도 높은 4BAY 판상형 구조가 적용된다. 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등 넉넉한 수납 공간도 도입돼 실용성과 편의성을 한층 높였다.

다양한 커뮤니티 시설도 마련된다. 입주민들의 건강을 위한 피트니스, 골프연습장, GX룸 등의 스포츠 시설과 휴식 공간인 카페라운지, 자녀들을 위한 작은도서관, 독서실, 돌봄센터 등 다채로운 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.

미래가치도 높다. 단지와 인접한 봉명동(청주시농수산물도매시장 부지)이 도시재생혁신지구로 지정돼 수혜가 예상된다. 국토교통부에 따르면 청주시 흥덕구 봉명동 일대는 지역산업의 도심 허브 및 문화·주거·상업 기능이 융합된 복합개발거점으로 탈바꿈할 예정으로, 여성복합커뮤니티센터, 복합문화도서관, 스마트오피스 등 다양한 인프라를 비롯해 업무, 주거, 생활SOC, 상업시설 등이 복합적으로 구축될 계획이다.

여기에 단지는 계약금 5%에 1차 계약금 1,000만 원 정액제'가 적용된다. 이에 따라 수분양자는 입주 시까지 계약금 외 별도의 추가 비용 없이 분양을 진행할 수 있어, 초기 자금 부담을 덜 수 있을 것으로 보인다.

한편, 두산위브더제니스 청주 센트럴파크의 견본주택은 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 일원에 마련돼 있다.





