구내식당에서 이걸 먹는다고?… '깐부회동' 메뉴 급식으로 나온다

김현정기자

입력2025.12.14 18:01

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대그린푸드 'AI깐부 콜라보 세트'
깐부치킨과 협업해 사업장 110곳에 제공

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 먹었던 '깐부회동' 메뉴를 앞으로 구내식당에서도 맛볼 수 있게 됐다.


현대백화점그룹 계열 종합식품기업인 현대그린푸드는 'AI 깐부 콜라보 세트'를 단체급식 메뉴로 선보인다고 14일 밝혔다. 이번 메뉴 출시는 치킨 프랜차이즈 깐부치킨과 협업으로 이뤄졌다.

이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터)과 정의선 현대차그룹 회장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 10월 30일 저녁 서울 삼성동 깐부치킨에서 '치맥' 회동을 하고 있다.

앞서 지난 10월 30일 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 행사 기간 황 CEO와 이 회장, 정 회장이 깐부치킨 매장서 '치맥(치킨+맥주) 회동'을 가진 바 있다. 이후 깐부치킨은 식스팩 치킨+크리스피 순살치킨+치즈스틱을 모은 'AI 깐부 세트'를 출시했다.

이번에 현대그린푸드가 선보이는 메뉴는 당시 황 CEO, 이 회장, 정 회장이 먹었던 메뉴를 단체급식 1인분으로 재현했다. 통다리와 통날개로 구성된 치킨 식스팩 두 조각과 크리스피 순살 치킨 두 조각, 치즈스틱 두 개, 음료 등으로 구성됐다. 현대그린푸드 측은 매장에서 판매하는 메뉴와 동일한 맛을 구현하려 자사 조리인력을 깐부치킨 본사로 파견해 조리법을 전수받았고, 깐부치킨 매장에 공급되는 것과 동일한 식자재를 매입해 사용한다고 설명했다.


메뉴는 이달 24일까지 전국 단체급식 사업장 약 110곳에서 순차적으로 선보인다. 전국 600여 곳의 단체급식 사업장을 대상으로 기획 메뉴 제공을 희망하는지 여부를 신청받아 대상을 선정했다. 현대그린푸드는 이번 협업으로 깐부치킨에서 매입한 식자재 금액의 5%를 '굿네이버스'를 통해 결식아동에게 기부할 예정이다.


현대그린푸드 관계자는 "이전에도 '만석닭강정', '본가스시', '한솔냉면' 등 다양한 외식 브랜드와 협업해 이색 메뉴를 선보였다"며 "트렌드에 민감한 젊은 직원들에게 높은 호응을 얻을 것으로 기대한다"고 말했다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
