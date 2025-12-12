대전시, 알레르기 질환 경각심 '아토피·천식 그림 공모전' 전시회

아이들의 시선으로 담아낸 알레르기 질환에 대한 이해와 공감



갤러리 유원에서 12~14일까지 총 41점 시민들에게 공개

대전시가 '제 3회 그림 공모전'의 수상작 전시회 및 시상식을 개최한다.

이번 전시회는 아토피와 천식 같은 알레르기 질환에 대한 시민의 관심을 높이고 예방과 관리의 중요성을 알리기 위해 올해 6월~9월까지 진행했다.

유치부 대상 유성폴리어학원 우다영(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

이번 전시회는 대전 중구 소재 갤러리 유원에서 12일부터 14일까지 3일간 진행되며 유치부·초등부·중고등부 등 다양한 연령대에서 참여한 312점의 작품 중 우수작으로 선정된 41점의 작품들이 시민들에게 공개한다.

중등부 대상 대전괴정중학교 안정민(사진=대전시 제공) 원본보기 아이콘

작품들은 '건강한 피부', '숨쉬기 편한 일상', '알레르기 예방의 중요성' 등을 창의적으로 표현해 알레르기 질환에 대한 이해를 높이고 경각심을 일깨운다.

특히 12일 전시회 개막과 함께 시상식이 열려 ▲대상 ▲최우수상 ▲우수상 ▲장려상 등 분야별 수상자에게 상장이 수여된다. 수상작은 전시회 기간 동안 일반 시민에게 개방되며, 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

초등부 대상 대전복용초등학교 임지안(사진= 대전시 제공) 원본보기 아이콘

한종탁 대전시 체육건강국장은 "아토피와 천식 같은 알레르기 질환은 예방과 관리가 무엇보다 중요한 만큼, 시민들이 일상 속에서 관심을 갖고 실천할 수 있도록 이번 전시회가 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 알레르기 없는 도시를 조성하기 위해 다양한 교육·홍보 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



