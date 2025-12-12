고한신협, 무료보청기 무상지원·백내장수술 무상지원사업

강원도 고한신협은 고한라이온스클럽과 협력하여 지난 10일 고한라이온스클럽 회의실에서 고한신협 조합원 및 지역 어르신을 대상으로 보청기 무상지원 및 백내장수술 무상지원 사업 전달식을 가졌다.

이날 전달식에는 고한신협 정희진 이사장을 비롯해 라이온스클럽 FY25-26 354-E지구 김창순 총재와 부총재단, 고한라이온스클럽 박대우 회장, 회원, 무상지원 대상 고한신협조합원 어르신들이 함께하여 따뜻한 분위기 속에서 보청기 전달 및 사용 설명회가 진행되었다.

2025년에는 고한신협과 고한라이온스클럽이 협력하여 복지사업지원에 적극적인 관심 속에 고한신협 조합원이 보청기 (21명), 백내장수술 6명을 지원함으로 전달식이 진행되었다.

정희진 고한신협이사장은 "신협은 지역사회 대표 협동금융기관으로서, 신협 조합원의 복지향상증진과 지역 사회공헌 철학을 함께 하는 고한라이온스클럽과 협력하여 지금까지 150여명에게 보청기무상지원을 하는 등 지역사회 어르신과 신협조합원께 시력·청력 개선 지원을 위해 지속적이며 더불어 살아가는 지역금융으로서의 책임을 다하겠다"고 말했다





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



