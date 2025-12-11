본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 국정 지지율 62%…4%포인트 올라

최유리기자

입력2025.12.11 11:20

민주 44%·국힘 20%

이재명 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가한 비율이 62%로 상승했다.


11일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 8∼10일 만 18세 이상 1004명을 대상으로 진행한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 4%포인트 오른 62%로 집계됐다.

연합뉴스

연합뉴스

부정 평가 응답은 30%로, 지난 조사보다 2%포인트 하락했다.

정당별 지지도를 보면 더불어민주당은 44%, 국민의힘은 20%를 각각 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 5%포인트 상승한 반면 국민의힘은 2%포인트 떨어졌다.


NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 18.8%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
