NH-Amundi자산운용, 연말연시 무료급식소 명동밥집 봉사활동

박형수기자

입력2025.12.11 11:12

NH-Amundi자산운용은 연말연시 무료급식소 봉사활동을 진행하고 쌀 1800kg을 기부했다고 11일 밝혔다.


전날 천주교 서울대교구 산하 한마음한몸운동본부가 운영하는 무료급식소 '명동밥집'에서 쌀 전달식을 진행했다. NH-Amundi자산운용 길정섭 대표와 명동 밥집 센터장 백광진 신부 등이 참석했다. 범농협 쌀 소비 촉진과 신토불이의 농심천심 운동의 일환으로 기부했다. 임직원 26명이 식사 준비와 배식 봉사활동에 동참했다.

길정섭 NH-Amundi자산운용 대표는 "한겨울 매서운 추위에 따뜻한 한 끼 식사를 제공하는데 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다"라며 "앞으로도 ESG 경영과 사회적 책임 활동에 앞장서는 NH-Amundi자산운용이 되겠다"라고 말했다.


NH-Amundi자산운용은 범농협 농심천심 운동의 일환으로 농번기 일손돕기 활동을 매년 네 차례 이상 하고 있다. 쌀소비를 위한 아침밥 먹기 운동 임직원 캠페인 등도 진행하고 있다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
