권봉수 구리시의원, ‘기초의회 그랜드마스터상’ 수상 영예

구리시의회 권봉수 의원(더불어민주당)이 10일 경기도의회 대회의실에서 개최된 '2025년 우수 의정·행정대상' 시상식(경기도일간기자단 주최)에서 '우수의정대상 기초의회 그랜드마스터상'을 수상하는 영예를 안았다.

권 의원이 수상한 '우수의정대상 기초의회 그랜드마스터상'은 지방의회의 책무성 강화, 합리적인 조례 제·개정, 민생 현안 해결 노력, 집행기관에 대한 견제와 협력의 균형 등 지방의정 발전에 크게 기여한 광역·기초의회 의원에게 주어지는 최고 권위의 상이다.

권 의원은 그동안 지역 현안 해결과 시민 생활 개선을 위해 지속적으로 활동해 왔으며, 현장 중심의 의정 활동으로 시민의 목소리를 적극 반영해 온 점을 높이 평가받았다. 특히 제9대 전반기 의장으로서 구리시의회를 안정적으로 이끌며 집행기관의 행정업무를 적극적으로 견제하고 감시하는 데 헌신했으며, 시민 불편 사항을 해결하기 위한 노력을 아끼지 않았다.

또한 전국 지방의회 최초로 '지방자치의 날 기념식'을 개최하여 지방자치 가치 확산에 앞장섰으며, 시민의 목소리를 의정에 충실히 반영하기 위해 32개 단체와의 의정간담회를 개최하는 등 다양한 의견을 청취하고 소통하는 데 힘써왔다.

그리고 하반기 구리시의회 의원으로서 구리농수산물시장을 둘러싼 최대 현안인 하남(황산) 활어 유통인 유치사업 논란과 관련하여 의회 차원에서 행정사무조사특별위원회를 열어 위원장으로서 11차례의 회의를 주재하여 시청 도시개발과, 구리농수산물공사, 시장 중도매인 등 다양한 이해관계자들을 증인으로 채택, 행정 절차를 세심히 조사하여, 집행기관에 시정 3건, 처리 2건 등의 요구사항을 제시, 첨예한 대립 속에서 사전의결 미비 등 행정절차 문제의 핵심을 잘 꿰뚫었다는 평을 받았다.

또한, 권 의원은 매달 '권봉수와 함께하는 이야기마당'을 개최하여 의정활동 홍보 및 시민의견 소통 창구를 열어 구리 시민들의 의견을 청취하는데 앞장서 시민참여와 지방자치를 실현하는데 앞장서 시민들의 호평을 이끌어내었고, 한의학 육성지원 조례, 주차장 조례 일부 개정, 대안 교육기관 지원 조례, 학교 밖 청소년 지원 조례 등 지역 현안을 발굴하고 시민의 의견을 반영하는데 노력했다.

그리고 예산결산특별위원회 위원장을 맡아 2026년도 일반 및 특별회계 예산안을 심의하며 시 재정 여건을 종합적으로 고려하고 관행적인 사업과 행사성 경비, 유사·중복 사업 등 불요불급한 예산 편성 여부를 면밀히 검토하여 8억8100만원을 삭감하여 수정의결을 통해 합리적인 예산 의결을 이끌었다는 평가를 받았다.

권 의원은 수상 소감에서 "이번 상은 시민의 삶을 위한 의정 활동에 더욱 매진하라는 뜻으로 알고 있다. 앞으로도 지역 발전과 시민 행복을 위해 신뢰받는 의정 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.

한편, 이날 시상식에서는 다양한 분야에서 지역사회 발전에 기여한 의정 및 행정 관계자들이 함께 수상의 기쁨을 나누며 지방자치의 의미를 되새겼다.





