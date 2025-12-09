◆부사장
▲HS효성인포메이션시스템㈜ 대표이사 양정규
◆전무
▲HIS PU 전략기획본부장 양천봉 ▲HIS PU 금융본부장 이정걸
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]HS효성인포메이션시스템
2025년 12월 09일(화)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
