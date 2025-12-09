작은 고장 ‘큰 도약’… 영양군, 내년도 최대 규모 국도비 1529억원 확보

임종득 국회의원 공조



군 주요사업 예산 확보

재정의 물꼬가 트였다.

경북 영양군이 2026년도 국도비 1529억원을 확보하며 역대 최대 기록을 갈아치웠다.

영양군은 국회 정부 예산심의가 마무리되며 2026년도 역대 최대규모의 국도비를 확보했다.

확보된 예산은 국비 1121억원·도비 408억원 규모, 총 1529억원 규모로 2025년 1413억원 대비 116억원이 증가한 수치다.

영양군은 상하반기에 걸쳐 국도비 확보보고회를 개최하고 임종득 국회의원과 긴밀하게 협력해 정부 부처와 국도비확보를 위한 협의를 지속했다.

내년 정부예산에 반영된 주요 사업으로는 ▲농어촌 기본소득 시범사업 162억원 ▲동부지구 농촌공간정비사업 49억원 ▲지방소멸기금 120억원 ▲영양ㆍ입암통합농어촌 생활용수 개발사업 46억원 ▲군립공원묘원조성사업(장사시설·봉안당) 34억원 ▲방전(병옥)마을하수도설치공사 29억원 ▲재해위험개선지구정비(송하지구 외 4개소) 45억원 ▲풍수해 생활권종합정비(대천지구) 10억원 ▲선바위 분재수목원 조성과 수석전시관 리모델링 30억원 등의 국도비를 확보했다.

특히 농어촌 기본소득 시범사업은 2년간 754억원의 재정을 투입해 인구감소와 소비위축이라는 오래된 문제를 해결할 예정이며, 지방소멸대응기금은 전국 최고등급(우수)을 받아 120억원의 기금을 확보해 농촌생활안전교육센터 조성사업(중점사업), 영양맞춤 공공임대형 주거타운 조성사업, 영양형 그랜프파크 조성사업, 영양청년·농업업성장 플랫폼구축사업 등 인구유입과 정주개선에 만전을 기할 계획이다.

그리고 동부지구 농촌공간정비사업에 국도비 118억원을 확보해 2027년까지 영양커뮤니티 복합센터, 빛솔공원 등을 조성해 농촌경관과 정주환경개선에 기여하고, 농촌협약 사업에 2029년까지 국도비 255억원을 포함 총 332억원을 투입해 농촌중심지활성화사업(영양읍), 기초생활거점조성사업(면 지역)을 추진할 예정이다.

아울러 영양군립 공원묘원 조성사업과 관련해 설계·인허가 등 제반 절차를 완료한 뒤 2026년 말 착공해 2029년 준공 후 운영을 통해 지역민의 타지역 장사시설 이용불편을 해소하고 지역일자리 창출과 생활인구유입에 박차를 가할 계획이다.

이와 함께 국립영양자작누리 치유의 숲 유치(산림청 주관)를 확정했으며 2026년 기본계획·설계를 거쳐 2029년까지 죽파리 산44번지 일원에 54㏊의 규모로 세계자작공원, 자작마당, 하늘전망대·숲체험원 등을 조성해 영양자작나무숲과 연계한 복합관광 효과 창출과 방문객 증가로 인한 지역경제 활성화를 기대하고 있다.

그리고 국도 31호선 선형개량공사(국토교통부 주관)는 설계 완료 후 연내 착공해 지역 접근성을 강화하고 영양군의 침체한 지역경제 활성화에 기여할 예정이다.

2026년 국도비 예산은 전반적으로 영양군과 지역 국회의원인 임종득 국회의원의 공조 하에 기획재정부 등 중앙부처와 국회 예결위·상임위 위원들을 설득해 확보했으며, 확보된 예산 중에는 국립영양자작누리 치유의 숲 유치, 농촌협약사업, 영양군립공원묘원조성사업, 어르신 생활스포츠 시설확충 등 국회의원 지역공약사업이 다수 포함돼 있다.

향후 영양군과 임종득 국회의원은 국도비 확보의 시너지 효과 증대를 위해 2026년 상반기 내 제3차 고속도로 건설계획에 남북 9축 고속도로가 포함될 수 있도록 국토교통부 등 정부 부처를 적극 설득할 예정이다.

임종득 국회의원은 "영양군의 숙원사업이 대부분 반영된 것을 환영하며 2027년에도 지역경제 활성화, 인구 유입에 도움이 되는 사업이 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 말했다.





