[포토] 아시아경제 호남취재본부, 북구청에 300만원 후원금 전달

아시아경제 호남취재본부가 9일 오전 광주 북구청에서 '희망2026 나눔캠페인' 후원금 300만원을 전달했다. 전달식에는 문인 북구청장과 김우관 아시아경제 호남취재본부장 등이 참석했다. 광주사랑의열매 제공





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>