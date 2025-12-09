본문 바로가기
KB국민은행, '2025-2차 공동구매정기예금' 출시…최고 연 3%

부애리기자

입력2025.12.09 11:21

KB국민은행, '2025-2차 공동구매정기예금' 출시…최고 연 3%
KB국민은행은 '2025-2차 공동구매정기예금'을 추가 판매한다고 9일 밝혔다.


'2025-2차 공동구매정기예금'은 판매금액에 따라 차등 금리를 제공하는 정기예금 상품으로 지난 2025-1차 공동구매정기예금과 동일한 조건이다. 가입 기간은 3개월·6개월·12개월로 KB국민은행 영업점이나 KB스타뱅킹 앱 또는 고객센터를 통해 가입하면 된다. 총 가입 한도는 3조원으로 오는 19일까지 가입이 가능하다. 한도가 소진될 경우 조기에 판매가 종료된다.

최소 가입금액은 100만원 이상으로 금리는 최종 판매된 금액 및 이벤트 금리 여부에 따라 차등 적용된다. 가입 기간 1년을 기준으로 최종 판매금액이 1000억원 이하인 경우 연 2.75%, 1000억원 초과인 경우 연 2.85%의 금리가 적용된다. 2024년 11월1일부터 정기예금 신규(재예치 포함) 이력이 없는 경우 등 조건을 충족할 경우 연 0.15%포인트의 이벤트 금리를 제공해 최고 연 3.0%의 금리를 받을 수 있다.


상품 관련 자세한 내용은 KB국민은행 홈페이지 또는 KB스타뱅킹에서 확인할 수 있다.


KB국민은행 관계자는 "판매 규모에 따라 금리가 차등 적용되는 공동구매정기예금은 고객 입장에서 경쟁력 있는 금리를 확보할 수 있어 꾸준히 관심을 받고 있다"며 "앞으로도 시장 상황과 고객 수요를 반영한 다양한 상품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
