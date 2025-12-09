삼화페인트, 김해시와 문화예술 발전 '맞손'

전시 등 다양한 문화행사 등 지원

김해시립김영원미술관 기념 페인트 지원

삼화페인트공업은 전날 경남 김해시와 문화예술 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약으로 삼화페인트와 김해시는 ▲전시·창작지원·교육·프로그램 등 문화행사 지원 ▲지역사회 문화예술 콘텐츠 지원 ▲문화·예술·교육 프로그램 등 협력 ▲협력모델 발굴 및 문화예술 활성화 홍보 등에서 협력하기로 했다.

아울러 삼화페인트는 김해시립김영원미술관 개관을 기념해 세종대왕 동상 도색지원과 전시관 내부에 페인트를 지원하기로 했다. 이 미술관은 내년 4월 문을 열 예정이다.

이상희 삼화페인트 컬러디자인센터장은 "지속가능한 사회를 만들기 위해 의미 있는 사회공헌활동을 지속할 계획"이라고 말했다.

삼화페인트공업과 김해시가 8일 지역 문화예술 발전을 위해 업무협약을 체결했다. 삼화페인트공업





