동명대-부산 남구, 다문화 정책 포럼 열어

‘지속 가능한 공존 모델’ 지역 맞춤형 다문화 전략 논의

동명대 TU다문화센터와 부산 남구 가족친화과가 공동 주최한 '남구 지역 특화 다문화 정책과 대학의 역할: 지속 가능한 공존 모델을 찾아서' 포럼이 지난 6일 동명대 본관에서 열렸다.

행사장은 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업의 일환으로 마련된 만큼 학계·지자체·정책 현장 관계자들의 참여로 성황을 이뤘다.

남구는 부산 16개 구·군 가운데 외국인 주민이 가장 많은 지역(7895명, 2025년 8월 기준)으로, 이날 포럼은 TU다문화센터 개소(9월)를 기념하고 지역 맞춤형 다문화 정책 방향을 구체화하기 위한 자리였다. 대학과 지자체의 협력 모델을 선제적으로 제시했다는 평가도 나왔다.

개회식에는 박수영 남구 국회의원, 오은택 남구청장, 서성부 남구의회 의장을 포함한 주요 인사들이 참석해 현장의 높은 관심을 입증했다.

박형준 부산시장도 축전을 통해 "TU다문화센터와 이번 포럼은 부산이 글로벌 허브 도시로 도약하는 데 중요한 기반이 될 것"이라며 의미를 강조했다.

태동숙 동명대 미래융합대학장은 "TU다문화센터는 대학의 전문성과 지자체의 행정력이 결합한 협력의 결실"이라며 "지역사회 통합의 구심점 역할을 공고히 하겠다"고 말했다. 오은택 남구청장은 "남구의 다문화 지표는 정책 실천의 중요성을 방증한다"며 "포럼에서 논의된 정책들을 실질적으로 지원하겠다"고 강조했다.

포럼은 총 3개 세션으로 진행됐다. 세션 1에서는 김철현 남구의원이 '이민자 포용 정책'을, 안영주 변호사가 '다문화가정 해체 사례와 지원 규정'을 발표하며 현장의 정책 수요를 진단했다. 세션 2에서는 권영은 교수가 '대학-지자체 협력 모델'을 제시했다. 이어 학생·통번역사·외국인 유학생 등이 직접 참여해 다문화 전문 인재로서의 비전과 경험을 공유하며 현장성과 대표성을 더했다.

포럼을 주관한 김상수 동명대 한국어교육다문화학과장은 "이번 포럼은 남구 특화 다문화 정책을 설계하기 위한 실질적 토론의 장이었다"며 "논의된 '지속 가능한 공존 모델'은 남구청과 유관 기관에 공식 정책 제언 자료로 제공해 지역사회 변화로 이어지도록 하겠다"고 강조했다.

TU다문화센터는 앞으로 결혼이민자 학력 강화, 자립 역량 지원, 다문화가정 부모 교육 등 다양한 프로그램을 확대하며 지역 내 다문화 거점기관 역할을 더욱 강화할 계획이다.





