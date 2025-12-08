“올해 農心은?”… 영덕군 영덕읍, 2025년 공공 비축미 수매 완료

유난히 뜨거웠던 지난여름을 이겨낸 영덕의 쌀알들이 드디어 제자리를 찾았다.

경북 영덕군 영덕읍은 지난 3일 영덕읍 남산리에 있는 삼원도정에서 농가들의 협조와 원활한 현장 운영 속에 25년도 공공 비축미 매입(건조벼) 수매를 마무리했다.

이 과정에서 영덕읍은 매입 농가의 5%(5농가)를 표본 추출해 건조벼 품종검정을 의뢰했으며, 수매 참여 농업인의 유동성 부담을 덜기 위해 40kg 기준 중간 정산금 4만원을 미리 지급했다. 이후 최종 정산금은 전국 산지 쌀값이 확정된 뒤에 연말에 추가로 지급할 예정이다.

장덕식 영덕읍장은 "수매 과정에서 적극적으로 협조해 주신 농업인 여러분께 감사드린다"며 "수매 업무를 한층 더 효율화해 농가의 소득 안정과 지역농업 경쟁력 강화에 이바지하겠다"라고 전했다.





