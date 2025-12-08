본문 바로가기
[포토] 최고위 참석하는 장동혁 대표

김현민기자

입력2025.12.08 11:09

[포토] 최고위 참석하는 장동혁 대표
장동혁 국민의힘 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

