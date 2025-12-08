본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

광명시, 복지부 노인 돌봄서비스 평가서 '최고 등급'

정두환기자

입력2025.12.08 09:17

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

맞춤형 돌봄·안전관리 체계 구축해 1189명 지원

경기도 광명시는 보건복지부의 올해 노인맞춤돌봄서비스사업 평가에서 최고 등급을 받아 복지부 장관상을 받았다고 8일 밝혔다.

서은경 광명시 소하노인복지관장(오른쪽)이 지난 4일 서울 여의도 글래드 호텔에서 열린 '2025년 전국 노인맞춤돌봄서비스 시상식'에서 복지부 장관상을 받은 후 기념촬영하고 있다. 광명시 제공

서은경 광명시 소하노인복지관장(오른쪽)이 지난 4일 서울 여의도 글래드 호텔에서 열린 '2025년 전국 노인맞춤돌봄서비스 시상식'에서 복지부 장관상을 받은 후 기념촬영하고 있다. 광명시 제공

AD
원본보기 아이콘

전국 60개 기관을 대상으로 이뤄진 이번 평가는 ▲운영 체계와 관리 능력 ▲서비스 제공의 적절성 ▲안전지원 체계 등 31개 지표를 기준으로 종합 심사가 이뤄졌다.


평가에서 시 소하노인복지관은 상위 10%에 해당하는 최고 등급(Aa)을 기록해 장관상과 함께 600만 원의 인센티브를 받았다.

시는 어르신의 일상을 세심하게 살피는 모니터링 체계 구축과 맞춤형 돌봄 제공, 지역 자원과의 촘촘한 연계 등 다양한 돌봄 사업을 적극적으로 추진해 온 점이 높은 평가를 받았다고 설명했다.


특히 올해는 전담 사회복지사와 생활지원사를 투입해 1189명의 돌봄 대상자에게 방문·전화 안전 확인, 가사 지원, 외출 동행, 건강·생활교육 등 일상 밀착형 서비스를 제공했다.


박승원 광명시장은 "어르신 인구가 빠르게 증가하면서 시는 돌봄 선도 도시를 목표로 지원을 확대해 왔다"며 "앞으로도 어르신이 안전하고 행복한 노후를 보낼 수 있도록 더욱 세심히 살피겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 논란 겨냥해 이재명 직격 "대통령은 괜찮고 배우는 은퇴?"…이준석, 조진웅 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"박나래 '주사이모' 나왔다는 의대는 유령의대"…의사단체 직격에 '주사이모' 돌연

"민주주의 붕괴" "부자들에 과세를"…찰스 3세 썼던 왕관에 음식물 테러

"축구가 사커? 풋볼로 부르자"…손흥민도 갸우뚱했던 100년 논쟁, 트럼프도 뛰어들었다

"이건 처벌이 아니라 생매장"…조진웅, 과거 보도로 은퇴에 법조계 목소리

브라질도 털렸다…무장 남성 2명, 마티스 작품 8점 훔쳐 도망

"30년전 잘못 파헤치는 게 알권리인가" 조진웅 첫 보도 기자, 소년법 위반 고발당해

업비트, 피해자산 26억 동결…"회사 자산으로 전액 보전 완료"

새로운 이슈 보기