본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 대화하는 정청래-이언주

김현민기자

입력2025.12.05 10:11

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 대화하는 정청래-이언주
AD
원본보기 아이콘

정청래 더불어민주당 대표와 이언주 최고위원이 5일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ] "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동,... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

"도로 나뒹굴던 쓰레기 위험해"…손이 신호보다 빨랐던 배달기사 '엄지척'

"일본서 대만 사람처럼 보이자"…중국 관광객서 '여권갈이' 인기

한국 욕으로 한식 알린다?…이탈리아 아시안 식당 홍보 논란

기습 폭설 '하얗게 질린' 서울…출근길도 발동동

쿠팡 사태 일주일 '대항마' 없다…정치권이 키운 ‘로켓공룡’

새로운 이슈 보기