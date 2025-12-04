화성 기아오토랜드에 50MW급 자가소비형 태양광 발전소 건립

경기도 화성 기아오토랜드에 50MW 규모의 자가소비형 태양광 발전소가 설치된다.

경기도는 4일 기아오토랜드 화성에서 화성시, 기아, 한국자산관리공사와 태양광 발전사업 추진과 RE100 이행 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약은 아산국가산업단지 우정지구인 기아오토랜드(화성) 내 국유지에 50MW 규모의 자가소비형 태양광 발전소와 에너지저장장치(ESS)를 설치하는 내용이다.

기아는 공장 가동에 필요한 에너지를 재생에너지로 대체하고 경기도와 화성시, 한국자산관리공사는 기아의 RE100 이행을 지원한다.

50MW 태양광발전소는 도내 최대 규모로 2만 가구가 전력을 자립할 수 있다. 이는 소나무 약 430만 그루를 심는 것과 같은 온실가스 저감 효과가 있다.

발전소 설치는 산업단지계획 변경에 따른 각종 영향 평가, 심의회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 구체화된다.

경기도가 4일 기아오토랜드 화성에서 화성시, 기아, 한국자산관리공사와 태양광 발전사업 추진과 RE100 이행 지원을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공

이날 협약에 따라 경기도와 화성시는 인허가 및 행정절차를 지원하고 제도개선에 노력한다. 한국자산관리공사는 기아오토랜드 화성 내 국유지 대부를 지원한다. 기아는 태양광 발전설비 및 ESS 구축, 에너지전환을 추진한다.

경기도는 도내 산업단지 지붕, 주차장 등 유휴부지를 활용해 재생에너지 생산·공급 기반을 구축하는 '산업단지 RE100' 정책을 추진하고 있다.

이를 위해 민간 투자사와 협력체계를 구축하고, 산업단지 관리기본계획 변경 등 규제 개선에 앞장섰다. 그 결과 태양광 사업이 가능한 산업단지를 당초 50개소에서 146개소로 확대했으며, 면적 기준으로는 도내 산단의 98.5%에서 태양광 사업이 가능하게 됐다.

차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "에너지전환을 위한 기업의 자발적이고 적극적인 참여와 한국자산관리공사의 긴밀한 협력에 감사드린다"며 "경기도 역시 도내 기업의 RE100 이행과 탄소중립 실현에 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이영규 기자



