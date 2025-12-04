화순전남대병원 김형석 의생명연구원장, 보건산업흥원장 표창

화순전남대학교병원 김형석 의생명연구원장. AD 원본보기 아이콘

화순전남대학교병원은 김형석 의생명연구원장이 국내 보건의료 산업 발전에 대한 공로를 인정받아 한국보건산업진흥원장 표창을 받았다고 4일 밝혔다.

이번 표창은 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 보건의료기술 사업화 지원을 받은 개인·기관 가운데 국내 산업 발전에 의미 있는 성과를 낸 유공자를 선정해 수여하는 정부 포상이다.

김 원장은 특히 보건의료 기술사업화 지원사업인 'K-바이오헬스 지역센터 지원사업'을 기반으로 지역 기업이 기술을 검증하고 임상과 사업화로 연계할 수 있는 실질적 지원 체계를 구축한 성과를 인정받았다.

김 원장은 2022년 의생명연구원장으로 취임한 이후 병원 내 연구·임상 인프라를 기업에 개방하며, 바이오 창업기업이 연구·임상·사업화 전 과정을 병원과 함께 수행할 수 있는 전주기 기술사업화 모델을 정착시켰다. 이를 통해 지역 바이오기업의 성장 가능성을 높이는 동시에, 병원 중심의 산·학·연·병 협력체계를 강화했다.

병원 미래의료혁신센터 내 바이오기업 입주 공간 운영과 오픈이노베이션 환경 구축도 주요 성과다. 김 원장은 기업과 임상의가 함께 연구하고 사업화 전략을 논의할 수 있는 개방형 혁신 생태계를 조성했으며, 입주기업에 맞춤형 컨설팅과 최적의 연구·사무 환경을 제공해 초기 안착과 성장 기반을 지원했다.

또한 디지털 기반의 임상지원 플랫폼 구축을 주도하며 병원 중심의 정밀의료 인프라를 강화했다. 임상정보 통합관리와 기업 맞춤형 기술지원 체계를 마련해, 지역 바이오헬스 산업의 기술 접근성과 연구 효율을 크게 높였다.

김형석 원장은 "이번 수상을 통해 병원 중심의 바이오헬스 혁신 생태계를 구축하는 노력이 국가적으로 인정받았다는 점에서 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 연구·임상·기업이 함께 성장할 수 있는 기술사업화 기반을 더욱 확대해 지역 산업 발전에 기여하겠다"고 말했다.





