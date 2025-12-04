경기신보 '사랑의 김장김치' 담가 19개 복지시설에 전달

경기신용보증재단이 3일 '사랑의 김장'을 담가 관내 복지시설 19곳에 전달했다.

경기신보는 임직원들이 월급 끝전 공제 방식으로 모은 금액을 배추와 양념을 구매한 뒤 시석중 이사장을 비롯해 임직원 20여명이 배추 물빼기, 양념 버무리기, 포장 등 김장 전 과정을 함께하며 김장 김치 70박스를 수원시자원봉사센터와 공동으로 마련했다고 4일 밝혔다.

김장 김치는 수원시자원봉사센터를 통해 수원지역 19개 복지시설에 전달됐다.

경기신용보증재단이 3일 사랑의 김장김치 담그기 행사를 진행한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공

시석중 경기신보 이사장은 "추운 겨울을 앞두고 어려운 이웃과 도민 여러분께 조금이나마 따뜻한 온기를 전하고자 임직원들이 한마음으로 봉사에 참여했다"며 "경기신보는 앞으로도 도민과 함께하는 나눔 문화를 확산하고, 공공기관으로서 지역사회에 실질적인 도움을 드릴 수 있는 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

경기신보는 김장 봉사활동 외에도 가평 수해복구 지원, 지역 복지기관 연계 봉사, 경기바다 함께해 해양 정화 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 추진하고 있다.





