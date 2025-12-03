금천구 기업 4곳, ‘CES 2026 혁신상’ 수상

올해 두 차례 G밸리 수출상담회 진행

서울 금천구(구청장 유성훈) 소재 기업 4곳이 세계 최대 규모의 IT박람회에서 혁신상을 수상한다. 금천구는 내년 1월 6~9일 미국 라스베이거스에서 열리는 '국제전자제품박람회(CES) 2026'에서 금천구 기업 4곳이 'CES 2026 혁신상'을 수상한다고 3일 밝혔다.

CES 주최사 전미소비자기술협회(CTA)는 기술력과 혁신성이 뛰어난 제품 또는 기술에 혁신상을 수여한다. 수상 기업은 ㈜오티톤메디컬, 지오윈드㈜, ㈜세이프웨이, ㈜이원오엠에스 등이다.

㈜오티톤메디컬은 CES 2025에 이어 2026에서도 모바일 디바이스와 앱 부문 혁신상을 수상하며 2년 연속 수상의 쾌거를 거뒀다. 지오윈드㈜는 자체 개발한 정이십면체 구조 기반의 수직축 풍력발전기로 혁신상을 받았다.

㈜세이프웨이는 자율주행과 로봇 플랫폼 융합 'MoT' 기반 기업으로, CES 2024에 이어 3년 연속 CES에 참가한다. 이번에는 '장애물 및 단차 극복 모빌리티' 기술로 혁신상을 수상했다. ㈜이원오엠에스는 인공지능(AI) 기반 스마트 드레싱 미러 '헤이미러'로 혁신상을 받았다. 헤이미러는 AI 스타일링 엔진을 사용해 개인 맞춤형 착장을 자동 추천하는 스마트 라이프 플랫폼이다.

금천구는 서울경제진흥원(SBA)이 조성하는 '서울통합관'에 '금천관'을 마련한다. 올해 금천구 지원사업으로 CES 2026에 참가하는 금천구 기업 7개 중 5개는 금천관에서, 나머지 2개는 각각 성균관대, SBA 창업본부 부스에서 제품과 기술을 선보일 예정이다.

금천구는 SBA와 해외전시회 단체참가 지원사업을 협업 추진하고 있다. 수출 판로 개척에 어려움을 겪는 중소기업에 참가비용 지원뿐 아니라 사전 컨설팅부터 계약체결 등 성과관리까지 전반에 걸쳐 지원한다.

금천구는 수출 판로 개척을 위해 'G밸리 수출상담회'도 진행하고 있다. 올해 7월과 10월 진행한 수출상담회에서 금천구 기업 54개사가 총 290건의 상담실적을 기록했으며, 예상 계약 규모는 약 98억 원으로 추정된다. 기업 관계자는 "해외 바이어와 직접 연결되어 새로운 판로를 확보할 수 있었다"며 "금천구의 수출지원 정책이 실질적인 매출 확대에 큰 도움이 되었다"고 전했다.

유성훈 금천구청장은 "이번 CES 2026에 참가한 금천구의 우수한 기업들이 글로벌 무대에서 기술력을 인정받아, 이들을 지원한 것에 큰 보람을 느낀다"며 "앞으로도 해외전시회 공동참가, 수출상담회 등 다양한 글로벌 마케팅 지원을 확대해 금천구 기업의 경쟁력 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.





