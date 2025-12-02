본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

안성시, 민간이 기부채납하는 공공시설 직접 짓는다

정두환기자

입력2025.12.02 16:08

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'공공시설 사업대행 기준' 내년부터 시행
준공 지연, 품질 저하등 문제 해소 기대

경기도 안성시가 민간이 개발 사업 과정에서 기부채납하는 공공시설의 사업을 직접 대행하는 제도를 도입한다. 민간이 약속한 기부채납시설의 준공 지연이나 품질 저하 등의 문제를 개선하기 위한 조치다.

안성시, 민간이 기부채납하는 공공시설 직접 짓는다
AD
원본보기 아이콘

안성시는 이런 내용을 골자로 한 '공공시설 사업대행 기준'을 마련해 내년 1월 1일부터 시행한다고 2일 밝혔다.


새로 시행하는 기준은 그동안 민간 개발 과정에서 기부채납으로 시에 귀속되는 도로·공원·녹지·주차장·하천 등의 경우 인허가 절차가 복잡하고 관리부서가 분산돼 관리·감독에 어려움이 있었다. 이에 따라 공사 지연이나 품질 저하에 따른 시민 불편 문제가 지속해서 제기돼 왔다.

새로 마련된 기준은 일정 규모 이상의 공공시설은 사업시행자와 안성시가 개발사업 입안 단계에서 협약을 체결해 안성시가 직접 공공시설 공사를 추진하게 된다. 사업비는 사업시행자가 전액 부담하되, 세부 사업 기간과 비용 부담 방식 등은 관련 실무부서 협의를 통해 결정된다.


시는 이번 조치로 공공시설 전반에 대한 체계적인 사업구상과 품질 확보가 가능해질 것으로 내다보고 있다.


시 관계자는 "이번 사업대행 기준 마련을 통해 공공시설의 품질을 높이고 시민 편의를 반영한 도시환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하는 핵심 스펙은 "이 자격증만 있으면 월 400만원?"…기업들 선호하... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"입술이 기관총처럼 움직여"…'Z세대 보수' 그녀는 문고리 권력

두 번 접는 스마트폰 '트라이폴드'…펼치면 10인치 대화면

쿠팡 탈퇴 왜 이리 복잡해?…"산 넘고 물 건너 바다 건너야" 분통

스트레스 풀려는 신입사원 혼밥 가려다…"같이 먹자" 부장님 말에 '깜짝'

말투와 몸짓 딱 히틀러인데?…극우 정치인 연설에 독일 발칵

치킨 한마리 맞아? 이젠 주문할때 메뉴판 'g' 확인하세요

올 수능, 가채점 분석하니…최상위권은 '영어'가 변수

새로운 이슈 보기