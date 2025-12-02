칠곡군, ‘희망2026나눔캠페인’ 출범

'행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 칠곡'

경북 칠곡군은 지난 1일 칠곡군청 전정에서 '행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 칠곡'이라는 슬로건으로 '희망 2026 나눔 캠페인 출범식을 가졌다.

'희망 2026 나눔 캠페인'은 경북사회복지공동모금회가 주최하고 칠곡군이 후원하는 연말 이웃돕기 집중모금 행사로 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 31일까지 62일간 진행된다.

이날 출범식에서는 김재욱 칠곡군수의 첫 기부를 시작으로 이상승 칠곡군의회 의장을 비롯한 참석 내빈의 성금 전달이 이어졌다.

특히 올해는 청소년 가족봉사단의 아나바다 판매금을 성금 기탁하여 나눔 문화 확산의 의미를 더했다.

김재욱 칠곡군수는 "경기 침체로 모두가 어려운 상황이지만 도움이 필요한 어려운 이웃을 위해 공공기관을 비롯한 관계 기관 및 단체 여러분의 따뜻한 참여를 부탁드린다"고 밝혔다.

칠곡군은 출범식을 시작으로 군청과 읍·면사무소에서 기부금 및 물품을 접수하고 있으며 계좌이체, QR코드, ARS 전화 등 손쉽고 안전하게 참여할 수 있다.





