국립부경대, ‘ADIEU 2025! 자유전공학부 FESTIVAL’… 전공탐색 성과 공유

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.02 11:07

국립부경대학교(총장 배상훈)는 지난 1일 부경컨벤션홀에서 2025학년도 자유전공학부 성과공유회 'ADIEU 2025! 자유전공학부 FESTIVAL'을 개최했다.


이 행사는 올해 처음 도입된 자유전공학부의 전공탐색 활동 결과와 자유전공길라잡이센터의 운영 성과를 공유하고, 오는 1월 본격적인 전공 선택을 앞둔 학생들에게 방향성을 제공하기 위해 마련됐다.

성과공유회는 전공탐색 여정 전시회를 비롯해 △전공탐색동아리 성과보고 △우수멘토 활동보고 △지도교원 정책연구 전시 △센터 프로그램 성과 전시 등 다양한 프로그램으로 진행됐다. 학생들의 전공탐색 과정을 축제 형식으로 공유하고 성취를 격려하는 자리였다.


이날 행사에서는 전공탐색 우수 성과에 대한 시상과 함께, 학생들에게 전공탐색 여정 수료 배지와 미니 꽃다발을 증정했으며, 포토존 이벤트도 운영됐다.


자유전공학부 전담 지원조직인 자유전공길라잡이센터는 '전공톡테이블', '전공탐색멘토단', '전공탐색동아리' 등 다양한 전공탐색 프로그램 운영과 상담·데이터 기반 진로·전공 지도, 학사(전공)길라잡이 교수를 통한 학사지도 체계 구축 등 그간의 지원 정책 성과를 소개했다.

최호석 자유전공길라잡이센터장은 "자유전공학부 학생들이 한 해 동안 전공과 진로를 스스로 탐색해 온 여정을 기념하는 이번 행사를 통해, 학생 주도 전공탐색 문화가 확산하고 각자의 전공·진로 선택에 자신감과 확신을 갖게 되길 바란다"고 말했다

국립부경대가 ‘ADIEU 2025! 자유전공학부 FESTIVAL’을 개최하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
