현대트랜시스, 정부 '안전관리 우수연구실’ 인증 획득

"안전경영시스템 고도화"

현대트랜시스는 시트연구개발센터 재료시험 연구실이 과학기술정보통신부가 주관하는 '안전관리 우수연구실' 인증을 획득했다고 2일 밝혔다.

시트연구개발센터 재료시험 연구실은 자동차 시트의 프레임, 폼패드, 원단 등 주재료의 물성·내구성·환경영향을 평가하고 신소재·신공법을 개발하는 핵심 연구실이다. 유해물질 함유량 분석과 내장재 연소 시험 등 잠재 위험이 수반되는 실험 과정에서 사고를 예방하기 위해 중화제 키트, 성상별 보관함, 비상 대응 매뉴얼을 마련했으며, 가스농도 측정기와 화재 보호구, 소화장비 등 안전설비를 확충해 연구원 보호에 만전을 기하고 있다.

이번 인증 획득은 현대트랜시스가 추진 중인 '안전 최우선' 경영 철학을 실천하며, 연구환경 전반에 걸친 체계적 안전관리 시스템을 구축한 결과다.

현대트랜시스는 정기 안전점검과 안전교육 프로그램을 강화하고, 안전문화가 일상적으로 자리잡은 연구환경 조성에 박차를 가할 계획이다. 또 모든 연구실이 안전관리 우수연구실로 인증 받을 수 있도록 시스템을 확대해 나갈 예정이다.

올해 초 현대트랜시스 서산공장도 '근로자 건강증진활동 우수사업장' 인증을 획득, 생산시설과 연구시설 모두에서 안전관리 역량을 인정받은 바 있다. 서산공장은 생산라인 환경을 구현한 '안전체험교육센터'를 운영, 기존 이론 중심 교육을 넘어 위기상황 체험형 교육을 통해 근로자가 직접 위험 요소를 인식하고 대응법을 체득할 수 있도록 했다.

또 인공지능(AI) 기반 스마트 안전관리 시스템을 도입해 설비 이상 및 위험요인을 사전 감지·대응하고 있으며, 근로자의 위치·작업환경을 실시간 모니터링하는 스마트 센서로 현장 내 안전 사각지대를 획기적으로 개선했다.

백철승 현대트랜시스 대표는 임직원 안전을 위한 현장경영을 강화하고 있다. 매주 2회 이상 생산시설의 위험요인을 직접 점검하고, 경영진이 참여하는 안전회의체에서 개선 및 후속조치를 철저히 관리한다.

김세열 현대트랜시스 안전환경실장은 "정부 인증을 통해 우수한 안전 시스템과 임직원의 안전관리 역량을 공식적으로 입증했다"며 "임직원의 안전과 건강을 최우선으로 하는 안전경영시스템을 더욱 고도화해 안전문화 선도기업으로 자리매김하겠다"고 했다.





