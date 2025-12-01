부자아빠, "절대 안 판다"던 비트코인 팔더니…"부자 될 길은 비트코인"

디지털 자산을 '신뢰의 피난처'로 강조

글로벌 자산시장 거품 붕괴 우려가 확산하는 가운데 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키가 비트코인과 이더리움을 위기 속 재산 방어·증식 수단으로 거듭 강조하고 나섰다. 최근까지도 비트코인 강세론을 주장해온 그가 지난달 약 225만달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 매도한 직후 내놓은 발언이라는 점에서 이목이 쏠린다.

로버트 기요사키.

"비트코인·이더리움 가진 사람 더 부유해질 것"

기요사키는 29일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "수십 년간 지속된 일본의 '캐리 트레이드'의 종료가 글로벌 자산시장의 급격한 디플레이션을 초래할 수 있다"고 경고했다. 캐리 트레이드는 금리가 낮은 통화를 빌려 금리가 높은 자산에 투자하는 전략으로, 그간 글로벌 유동성과 자산 가격을 떠받친 주요 요인으로 꼽혀왔다.

기요사키는 "세계 금융시스템의 기반이 흔들리고 있다"며 "지금은 현명한 판단과 리스크 재배분이 필요한 시기"라고 강조했다. 특히 "비관론보다 기회에 주목해야 한다"며 "금과 은, 비트코인, 이더리움 등이 향후 부의 축적 수단이 될 것"이라고도 했다.

그는 "이러한 상황이 공포로만 볼 일이 아니며 비트코인·이더리움·금·은이 다가오는 변동성 속에서 부의 방어와 축적을 동시에 가능하게 하는 자산"이라며 "특히 비트코인과 이더리움은 법정통화 신뢰가 약화하는 시기에 자본이 몰리는 '하드 자산'으로 자리 잡고 있다"고 목소리를 높였다.

아울러 기요사키는 "세계가 점점 가난해질수록 비트코인과 이더리움을 가진 사람은 더 부유해질 것"이라며 "투자자들은 '종이 통화(법정화폐)' 대신 디지털 자산에 주목해야 한다"면서 이들 자산이 위기 속 '신뢰의 피난처'로 자본 유입을 견인할 것으로 내다봤다.

지속적인 비트코인 보유를 강조했던 기요사키는 최근 225만 달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 매도한 것으로 나타났다.

비트코인 팔았지만, 전망은 여전히 강세

기요사키는 비트코인의 장기적 성장성을 강조해온 대표적 낙관론자이지만 최근 비트코인 일부를 매도해 논란이 됐다. 그는 지난달 23일 SNS를 통해 약 225만달러(약 33억원) 규모의 비트코인을 처분했다고 밝혔다.

다만 기요사키는 이번 매도는 비트코인 가격 전망에 대한 회의 때문이 아니라 신규 투자 자금 확보 목적이었다고 강조했다. 그는 비트코인을 팔아 확보한 현금으로 수술 센터 두 곳을 매입하고, 옥외광고(빌보드) 사업에도 투자하고 있다면서, 이 사업이 내년 2월까지 월 약 2만7500달러(약 4000만원)의 현금흐름(소득)을 만들어낼 것"이라고 전망했다.

그러면서 "나는 여전히 비트코인에 대해 매우 낙관적이며, 앞으로도 내 긍정적인 현금흐름을 이용해 더 많이 매수할 계획"이라고 했다. 아울러 "많은 이들이 이번 붕괴에서 모든 것을 잃겠지만, 준비된 사람은 오히려 더 부자가 될 것"이라며 "앞으로도 시장이 폭락하는 가운데 부자가 되는 방법을 계속 공유하겠다"라고도 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



