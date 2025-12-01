본문 바로가기
[속보]광주 북구, '생계비 갈취 의혹' 요양병원 관계자 수사 의뢰

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.01 15:53

환자 6명 1인당 300만원 상당 입출금 흔적
피해자 중 일부 사망·염전 노동착취 피해자

신안 염전 강제노동 피해자를 입원 시켜 돈을 빼돌렸다는 의혹을 받는 광주 북구 삼각동 요양병원 전경. 민찬기 기자

신안 염전 강제노동 피해자를 입원 시켜 돈을 빼돌렸다는 의혹을 받는 광주 북구 삼각동 요양병원 전경. 민찬기 기자

광주 한 요양병원에서 제기된 의사 무능력자 대상 생계급여 갈취 의혹을 조사 중인 북구가 제3자에 의한 생계급여 유용 정황을 발견해 경찰에 수사를 의뢰했다.


광주 북구는 지역 한 요양병원에 입소한 의사 무능력자 3명을 포함한 환자 6명의 생계급여 계좌에서 급여 관리자로 지정되지 않은 박 모 씨의 이름으로 무단 출금한 정황을 포착, 북부경찰서에 수사를 의뢰했다고 1일 밝혔다.

북구는 이 요양병원 관계자가 의사 무능력자들의 생계급여를 장기간 빼돌렸다는 의혹이 제기되자 지난달 말부터 조사를 벌였다.


조사 결과, 지난 2023년 말부터 올해 하반기까지 6명의 계좌에서 수차례에 걸쳐 300만원 상당이 박 씨 이름으로 출금된 뒤 재차 입금한 것으로 확인됐다.


이 중 1명은 이미 사망했고, 4명은 신안 염전 노동착취 피해자인 것으로 알려졌다.

법률가 자문을 거친 북구는 출금한 생계급여와 동일한 금액을 박 씨가 추후 입금한 만큼 횡령이나 갈취한 것은 아니라고 보고 수사 의뢰를 통해 어떠한 방법으로 입출금했는지 밝혀낸다는 방침이다.


의사 무능력자들이 생계급여 관리자로 지정한 광산구 우산동 한 교회 장로 임 모 씨에 대해서도 계좌를 제대로 관리하지 않은 것으로 판단해 수사 의뢰하기로 했다.


의사 무능력자들은 지난해부터 요양병원에서 생활하며 50여만원 상당 생계급여를 수령해 왔는데, 이들이 생활비로 사용하고 남은 10만원∼20만원 상당 생계급여를 A씨가 유용한 것으로 북구는 보고 있다.


북구 관계자는 "급여관리를 하면서 다른 사람 이름으로 입출금 내역이 있다는 것 자체가 문제가 있다고 보고 있다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
