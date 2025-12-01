대구경북 최대 육아박람회 '대구베키' 엑스코서 열려…국내외 육아브랜드 참여

대구경북 최대 규모의 육아 박람회인 '대구 베이비&키즈페어(대구 베키)'가 오는 4일부터 7일까지 엑스코에서 개최된다. 엑스코와 메쎄이상이 공동 주관하고 대구시가 후원하는 이번 박람회는 브라이텍스, 잉글레시나, 다이치, 실버크로스, 시크, 더블하트, 헤겐, 베이비브레짜, 밤부베베, 바이오가이아, 베베루나, 베베숲, 무스텔라 등 국내외 프리미엄 육아 브랜드가 대거 참여해 최신 육아 트렌드와 신제품을 선보일 예정이다.

제46회 대구 베키는 대구시가 주최하고 경북일보가 주관하는 '2025 대구 새생명축제'와 동시 개최된다. 행사 기간에는 베이비모델 선발대회, 패밀리 콘셉트 포토 콘테스트, 이니셜 키링 만들기, 어린이 놀이존 등 가족 단위 관람객을 위한 체험 프로그램이 다채롭게 마련돼있다.

특히 눈길을 끄는 베이비모델 선발대회는 현재 온라인 선착순 접수중이며, 선발된 참가자는 4일부터 7일까지 현장 촬영에 참여한다. 심사를 통해 1위(2026 베이비&키즈페어 메인 모델·30만원 상당), 2위(10만원 상당, 3위(5만원 상당), 인기상(5만원 상당)이 수여되며, 시상식은 7일 오후 2시 열린다.

전시회 개막에 앞서 관람객 대상 현장 이벤트도 풍성하다. 행사 현장에서는 선착순 100명 얼리버드 선물, 최대 5만원 코베페이 당첨권이 포함된 100% 당첨 뽑기 이벤트, 카카오톡 채널·인스타그램 팔로우 시 사은품 증정 등 현장 참여형 이벤트도 준비돼 기대감을 높이고 있다.

예비맘과 초보맘을 위한 특별 혜택도 주목된다. 뉴트리시아의 무료 멤버십 '압타클럽'은 임신부와 첫돌맘에게 아기 물티슈 1박스를 제공하며, 출산 후 120일 이내 육아맘에게는 네이버페이 등의 추가 증정 혜택을 마련했다. 또한 매월 200명에게 제공되는 임신축하선물 '베베킹박스' 신청도 가능해 육아 초기 가정의 실질적인 지원에 힘을 더한다.

관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며, 대구 베키 공식 홈페이지와 앱에서 무료입장 신청 시 별도 등록 절차 없이 신속한 입장이 가능하다. 행사 프로그램, 이벤트, 참가 브랜드 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





