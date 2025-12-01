진주시, 관내 겨울철 '안전취약시설 안전 점검' 실시

소규모 교량 등 합동점검 통해 안전사고 예방



경남 진주시는 겨울철 안전사고 예방을 위해 오는 12월 12일까지 관내 안전취약시설에 대한 안전 점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 안전 점검은 겨울철 농어촌민박 및 야영장 이용객 증가가 예상됨에 따라 안전사고를 예방하고, 소규모 교량 등 안전취약시설의 관리 실태를 파악하기 위해 추진된다.

진주시 관내 겨울철 안전취약시설 안전 점검을 하고 있다 AD 원본보기 아이콘

특히 점검의 내실화와 전문성 강화를 위해 진주시 지역안전관 리단, 진주소방서, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사 등의 유관기관과 함께 표본 합동점검을 실시할 계획이다.

중점 점검 사항은 ▲소방·전기·가스 시설 작동상태 ▲시설물 주요 부위 균열 및 누수 상태 ▲위기 상황 매뉴얼 작성 및 관리상태 ▲'시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법'(시특법) 대상 시설물 안전 점검 이행 여부 등이다.

시 관계자는 "이번 점검으로 안전 취약 요소를 사전에 관리해 안전사고 발생 가능성을 최소화하겠다"며 "철저한 안전 점검을 통해 시민들의 안전한 여가 활동을 보장하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>