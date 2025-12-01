삼성금융네트웍스, '뉴 모니모' 출시

고객취향 맞게 각기 다른 홈화면, 메뉴제공

삼성금융네트웍스는 금융플랫폼 모니모를 전면적으로 개편한 '뉴 모니모'를 오픈했다고 1일 밝혔다.

모니모는 삼성금융사 애플리케이션 서비스를 모은 통합 앱으로, 2022년 출시 후 2년4개월만에 1000만 회원을 돌파했다. 지난 10월 모바일인덱스 기준 월 이용자 수(MAU) 760만명을 기록했다.

삼성금융은 고객 취향에 따라 홈 화면을 선택할 수 있도록 구성했다고 설명했다. 기본적인 앱 서비스를 두루 이용하는 고객은 '생활 금융형', 주식과 자산관리에 관심 있는 고객은 '데일리 투자형', 일상 속 다양한 혜택과 이벤트를 원하는 고객은 '일상 혜택형' 화면을 선택할 수 있도록 만들었다.

홈 화면 상단 'MONI PICKS'에서는 고객별 금융자산, 관심분야에 맞게 큐레이션 된 콘텐츠를 제공한다. 예를 들어 주식거래에 관심 많은 고객이라면 데일리 투자형 홈 화면에서 증권 시장 정보를 모니터링 하는 동시에 MONI PICKS를 통해 보유주식의 실시간 가격 변동과 주요 뉴스를 한눈에 볼 수 있다.

메뉴 구성을 개편했다. 생명·화재·카드·증권 등 회사별로 따로 구성돼 있던 메뉴를 편의성 개선을 위해 통장·투자·카드·보험·투자·연금·대출로 바꿨다. 예컨대 연말정산을 위해 연금 추가납부를 고민하는 고객은 기존엔 삼성생명, 화재, 증권 등 각 금융사 화면에서 여러 번 조회해야했다. 뉴 모니모에서는 '연금' 한 화면에서 삼성금융사 연금상품을 한번에 볼 수 있다.

아울러 고객이 자주 쓰는 기능에 쉽고 빠르게 접근할 수 있도록 홈 화면에 고객이 직접 바로가기 메뉴를 배치할 수 있는 기능도 탑재했다.

삼성금융은 새 로고도 공개했다. 3D 입체감이 있는 이미지와 블루에서 민트로 이어지는 컬러를 적용했다. 삼성금융 4사가 하나된 금융 컨시어지 플랫폼으로 고객 맞춤형 경험을 제공하겠다는 의미를 담았다.

뉴 모니모는 앱스토어에서 다운로드할 수 있다. 기존 모니모 고객은 앱 업데이트를 하면 된다.

한상민 삼성카드 모니모담당 상무는 "보다 차별화되고 편리한 고객 경험을 제공하는 것을 목표로 모니모를 개편했다"며 "앞으로도 인공지능(AI)·스테이블코인 등 새 기술을 접목해 자산관리·라이프케어 등 모니모 서비스를 발전시킬 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



