본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

한울반도체, '조용필 공연 기술 기업' 비트로 인수…글로벌 팬덤 비즈니스 본격 진출

유현석기자

입력2025.11.28 08:45

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한울반도체 가 비트로를 인수하며 글로벌 팬덤경제 시장 공략에 속도를 낸다.

한울반도체, '조용필 공연 기술 기업' 비트로 인수…글로벌 팬덤 비즈니스 본격 진출
AD
원본보기 아이콘

한울반도체 100% 자회사 한울컬처는 비트로 주식 1만 8333주를 약 110억원에 취득해 지분율 55%를 확보했다고 28일 밝혔다. 설립 예정인 특수관계 조합의 지분 취득을 포함하면 약 160억원을 투입해 전체의 80% 지분을 취득하는 구조다.


비트로는 지난해 매출액 409억원, 당기순이익 53억원을 기록한 고성장·고수익 기술기업이다. 조용필, 임영웅, BTS, 아이유, NCT 등 다양한 K팝 아티스트의 콘서트에서 응원봉 매핑·조명 동기화·무선 제어 기반 연출 기술을 제공하며 K팝 공연기술 분야에서 독보적인 레퍼런스를 보유하고 있다.

공연장과 온라인 스트리밍을 동시에 연출하는 'Beat Sync(비트 싱크)'는 온·오프라인 팬덤을 하나의 플랫폼으로 통합하는 차세대 공연기술이다. 공연 연출 소프트웨어 특허는 한국·미국·일본에서 등록을 완료했다. 경쟁사 진입을 제한하는 기술장벽을 갖춰 글로벌 확장성이 높다는 평가다.


비트로는 단순 공연기술 기업을 넘어 글로벌 MD(굿즈) 유통 경험을 보유하고 있다. 콘서트 연출, 응원봉, MD 판매, 스트리밍을 연결하는 팬덤경제 비즈니스 구조를 구축한 상태다. 매출 400억원대·순이익 50억원대의 안정적인 사업성과와 K팝 글로벌 투어 증가가 맞물리며 성장이 가속화될 전망이다.


한울반도체는 반도체 검사장비 개발 과정에서 축적한 자동화·제어 기술과 비트로의 공연 플랫폼 소프트웨어를 결합한다. 하드웨어와 콘텐츠 플랫폼이 융합된 새로운 수익모델을 만든다는 전략이다.

회사 관계자는 "K팝 공연기술 시장은 글로벌 투어 확대, 온라인 공연 증가, 팬덤 소비 확장 등으로 구조적 성장세가 예상된다"며 "우수한 레퍼런스와 400억원대 매출 기반을 갖춘 비트로 인수로 기술과 시장성을 동시에 확보했다"고 말했다.


이어 "반도체 중심 기업에서 엔터테크·팬덤경제 중심의 IT 뉴테크 그룹으로 전환할 기반을 마련했다"며 "향후 주주가치와 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기