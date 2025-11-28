본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

중고나라, '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정

최호경기자

입력2025.11.28 08:35

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구성원의 워라밸 실현

중고나라는 고용노동부 산하 노사발전재단이 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다고 28일 밝혔다.


대한민국 일·생활 균형 우수기업은 근로자가 일과 삶의 균형을 유지할 수 있도록 유연근무 활용, 근로 시간 단축, 휴가 사용, 일·육아 병행 지원 등에서 모범적인 사례를 보여준 기업을 선정해 다양한 혜택을 제공하는 정부 인증 제도다.

중고나라는 고용노동부 산하 노사발전재단이 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다. 중고나라

중고나라는 고용노동부 산하 노사발전재단이 주관하는 '2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다. 중고나라

AD
원본보기 아이콘

중고나라는 구성원의 워라밸 향상과 건강한 기업 문화 조성을 위한 다양한 근무 및 복지제도를 운영해 높은 평가를 받았다.


주요 제도로는 ▲시차출퇴근제와 선택적 근로시간제를 포함한 유연근무 제도 ▲시간차 휴가 및 리프레시 휴가 ▲매월 특별 반차를 지급하는 '유즈해피' 제도 등이 있다. 또한 ▲사내 동호회 활동 지원 ▲식대 및 도서비 지원 ▲자기성장지원금 ▲결혼·출산 축하금 등 일하기 좋은 환경을 만들기 위한 폭넓은 복리후생 제도를 운용하고 있다.


최인욱 중고나라 대표는 "이번 일·생활 균형 우수기업 선정은 중고나라 구성원 모두가 일과 삶의 균형 속에서 책임감 있게 성과를 만들어 온 결과"라며 "구성원이 단순히 '일하는 사람'이 아니라, 스스로 성취하며 성장하는 주체가 될 수 있도록 앞으로도 제도와 환경을 더 고도화하겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기