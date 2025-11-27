김혜경 지구촌나눔운동 이사장 "개발협력사업 성과관리, 선택 아닌 필수"

지구촌나눔운동, '개발협력사업의 성과관리: 지금 왜 더 중요한가' 제시

국내 CSOs 성과관리 역량강화 사업 성과공유회서 기조연설

성과관리 역사·전략·적용사례 소개 및 성과관리 체계 고도화 필요성 강조

김혜경 지구촌나눔운동 이사장이 성과공유회에서 기조연설을 하고 있다. 지구촌나눔운동

지구촌나눔운동(이사장 김혜경)은 26일 강남구 베스트웨스턴 프리미어 강남 호텔에서 열린 '국내 CSOs (시민사회단체들) 성과관리 역량강화 사업 성과공유회' 기조 연설에서 '개발협력사업의 성과관리'를 주제로 성과관리의 중요성과 향후 방향성을 제시했다고 밝혔다.

김혜경 지구촌나눔운동 이사장은 기조연설에서 국제개발협력의 역사적 흐름을 통해 성과 중심 관리가 세계적 표준으로 자리 잡은 배경을 톺아보며 성과관리의 핵심 요소, 적용 사례, 전략적 의미를 제시했다. 특히 개발협력사업의 성과관리는 단순 측정이 아니라 전략적 의사결정 도구로서, 선택이 아닌 필수라는 점을 강조했다.

지구촌나눔운동은 한국국제협력단(KOICA) DAK 정책협력사업으로 ㈜버켈라와 함께 '국내시민사회 개발협력사업 성과관리 역량강화 사업'을 수행해왔다. 이 사업은 시민사회단체의 성과관리 역량 강화를 목적으로 정책연구, 역량강화, 네트워크 활성화 등 다양한 활동을 진행했다.

이 중 지구촌나눔운동은 네트워크 활성화를 담당하며 교육, 농어촌 개발, 보건, 장애, 환경 및 기후변화 등 5개 분야의 분과위원회를 구성해 14개 시민사회 기관 총 42명의 참여자들과 함께 성과관리 표준지표 및 지표정의서를 마련한 바 있다. 이번 성과공유회에서는 해당 활동에 대한 성과 및 국내외 학회 참여 사례를 발표했다.

김혜경 지구촌나눔운동 이사장은 "성과관리는 이제 선택이 아니라 기본이 되는 핵심 요소"라며 "기관과 현장이 함께 성과 중심 문화를 강화할 때 개발협력의 지속가능성과 효과성이 더욱 높아질 것"이라고 강조했다.





이경호 기자



