경기도여성비전센터, 내년 '소통공유공간' 이용자 모집

이영규기자

입력2025.11.27 07:03

경기도여성비전센터가 오는 12월1일부터 내년 상반기 '소통공유공간' 이용을 희망하는 정기 모임과 단체 20곳을 모집한다.


소통공유공간은 캘리그라피, 글쓰기, 서예, 댄스, 악기연주 등 다양한 활동이 가능한 5개의 '커뮤니티 공간'과 영상 제작·편집, 온라인 회의, 업무 등이 가능한 4개의 '공유 플랫폼'으로 구성돼 있다.

도 여성비전센터는 모임 활동의 안정적 운영을 지원하기 위해 2021년부터 커뮤니티 공간의 정기 이용자를 모집해 왔다. 올해 하반기 정기 모집부터는 공유 플랫폼까지 대상을 확대해 총 9개의 공간을 제공하며, 정기 이용 외 수시 예약도 가능하다.


경기도여성비전센터의 공유플랫폼

공유 플랫폼은 모임 제한 없이 경기도민이라면 누구나 정기 이용을 신청할 수 있다. 커뮤니티 공간은 5인 이상의 도민이 자발적으로 구성해 주 1회 이상 정기적으로 활동하는 모임이어야 한다. 이 밖의 정치·종교·영리 목적의 단체는 신청 대상에서 제외된다.


모집 기간은 12월1일부터 17일까지다.

도 여성비전센터는 활동 목적, 활동 계획 등을 기준으로 20개 내외의 팀 또는 개인을 선정해 12월 24일 누리집에 결과를 공지한다. 선정 시 내년 1월부터 6월까지 6개월간 공간을 무료로 이용할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
