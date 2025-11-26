평택시, 내년 예산안 0.12% 줄인 2조4283억원 편성

경제 불확실성 고려…재정운용 '선택과 집중'

경기도 평택시가 경제 불확실성을 고려해 긴축 재정에 나선다.

평택시는 2조4283억원 규모의 내년도 예산안을 편성해 시의회에 제출했다고 26일 밝혔다. 이는 올해 본예산 2조4314억원보다 31억원(0.12%) 줄어든 것이다.

내년도 예산안은 일반회계의 경우 2조825억원으로 올해 대비 546억원(2.69%) 늘었지만, 특별회계는 3458억 원으로 577억 원(14.2%)이나 감소했다.

시는 경제 상황의 불확실성을 고려해 내년 재정 운용 방향을 체계적인 세입 관리와 건전하고 효과적인 재정관리로 설정했다고 설명했다.

이에 따라 시는 지속 가능한 미래 성장 기반 구축과 안정적인 시민 생활 지원, 인구 구조 변화에 대응하기 위한 맞춤형 정책을 발굴하고, 민선 8기 공약 사업의 성과 창출과 시민의 삶의 질을 향상하기 위한 예산을 편성했다고 덧붙였다.

일반회계 주요 세입은 지방세·세외수입 8757억원, 지방교부세·조정교부금 2838억원 등 자주재원은 올해 대비 374억원이 증가한 규모다. 국·도비 보조금 역시 8593억원으로 418억원 증가했다.

일반회계 세출은 자체 사업 9319억원으로 144억원(1.57%) 늘렸다.

세출은 사회복지 분야에 전체의 45.1%인 9397억원을 배정했다. 이 밖에 ▲교통 및 물류 2078억원(9.9%) ▲환경 1668억원(8.0%) ▲농림·해양·수산 1038억원(5.0%) ▲국토 및 지역개발 988억원(4.8%) ▲일반 공공행정 903억원(4.3%) ▲문화 및 관광 822억원(4.0%) ▲보건 484억 원(2.3%) ▲교육 449억 원(2.2%) ▲산업·중소기업 및 에너지 376억원(1.8%) ▲공공질서 및 안전 174억원(0.8%) 등의 순이다.

내년도 주요 사업에는 ▲동삭동 행정복지센터 건립 ▲예절교육관 이전 신축 ▲서부장애인복지관 건립 ▲GTX-A 평택 연장 건설사업 등이 포함됐다.

국·도비 보조사업은 1조 1506억원 규모로 402억원(3.62%) 늘었다. 주요 사업으로는 ▲팽성도서관 이전 신축 ▲수소 도시 조성사업 ▲청정 수소 시험평가 및 실증화 지원센터 구축 등이다.

시의 이번 예산안은 다음 달 15일 본회의에서 의결, 확정될 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>