HK이노엔, 서스틴베스트 ESG 평가서 제약바이오 최우수 성과

HK이노엔은 ESG(환경·사회·지배구조) 평가기관인 '서스틴베스트'가 발표한 '2025년 하반기 ESG 평가 결과'에서 최고 등급(AA)을 획득하며, 최근 진행된 4차례 평가에서 연속으로 최고 등급을 받았다고 26일 밝혔다.

또한 HK이노엔은 서스틴베스트가 ESG 전 영역 우수 상장사 100곳을 대상으로 발표한 '2025년 하반기 ESG Best Companies 100'에서 자산규모 5000억원 이상 2조원 미만 그룹 1위로 선정되며 ESG 선도기업으로서 입지를 다시 한 번 확인했다.

서스틴베스트는 국내 주요 ESG 평가 기관 중 하나로, 평가 결과는 투자자들의 중요 의사결정 기준으로 활용되고 있다. 환경·사회·지배구조 영역의 비재무적 요소를 평가해 7단계 등급(AA~E등급)으로 분류한다.

이번 평가는 국내 상장사 1,299곳을 대상으로 진행됐으며, HK이노엔은 환경·사회·지배구조 전 영역에서 우수한 평가를 받아 종합평가 AA등급 획득과 함께 제약·생명공학 및 바이오 섹터 100개사 중 1위에 선정됐다.

HK이노엔은 환경 부문에서 탄소중립 로드맵 이행 속도를 높이고, 공시 범위를 확대해 실행력과 투명성을 높였다. 재생에너지 인증서(REC) 구매를 통해 온실가스 배출량 저감을 실천하고, 기후변화 관련 재무공개협의체(TCFD) 및 자연자본 관련 재무정보공개 협의체(TNFD) 공시 기준에 기반한 식별 대상을 사업장 인근에서 협력업체까지 확대했다. 주요 제품에 대한 전과정평가(LCA)도 실시해 향후 환경전략 수립에 반영할 계획이다.

사회 부문에서는 공급망 관리체계를 고도화해 사전 리스크 관리를 강화했다. 중요 공급망을 대상으로 지속가능성 이슈에 대한 실사를 진행하고, 협력업체 대상 ESG 교육을 실시해 관련 이슈를 공유하는 등 협력업체 지원사업을 체계화했다. 또한 인권영향평가 범위를 협력업체까지 확대해 공급망 전반의 인권 리스크 관리 수준을 한층 높였다.

지배구조 부문에서는 ESG 성과를 경영진의 핵심성과지표(KPI)와 직접 연계해 책임경영 체계를 강화했다. HK이노엔은 탄소중립 로드맵 이행 등 주요 ESG 지표를 전체 경영진 평가 항목에 포함해 진척 상황을 주기적으로 점검하고 있다. 또한 이사회 및 사외이사 활동을 매년 평가하고, 그 결과와 이사회 역량 구성표(BSM)를 함께 공시하며 이사회 운영의 전문성을 높였다. 올해 6월에는 글로벌 공시 기준을 반영한 네 번째 지속가능경영보고서를 발간하며 ESG 성과를 투명하게 공개했다.

곽달원 HK이노엔 대표는 "HK이노엔은 전사적 ESG 추진 역량을 바탕으로 제약바이오업계에서 ESG 경영을 선도하고 있다"며 "환경·사회·지배구조 전 영역에서 공급망 범위까지 관리 체계를 확대해 ESG 역량과 지원체계를 공고히 하고, 공급망 전반이 함께 성장하는 지속가능한 상생 모델을 구축하겠다"고 밝혔다.

한편, HK이노엔은 꾸준한 사회공헌 활동을 통해 지역사회 상생에도 앞장서고 있다. 올해로 3년 연속 지역사회공헌인정제 인정기관으로 선정된 데 이어, 지난 25일 개최된 '지역사회공헌인정의 날' 행사에서는 보건복지부 장관상을 수상하며 그 공로를 인정받았다.





