소진공, 공공구매 촉진대회서 공공기관 부문 대통령 표창

국무총리 표창에 서울특별시관악구시설관리공단

중소벤처기업부는 서울 광진구 그랜드워커힐 서울에서 2025 공공구매 촉진대회를 개최하고 우수 공공기관 등을 포상했다고 26일 밝혔다.

공공구매 촉진대회는 2001년 시작해 올해 25회째를 맞는 행사로, 중소기업제품 공공구매 증대를 위해 노력한 우수 공공기관과 소속 직원, 모범 중소기업인을 포상하고 격려하는 자리다.

이번 포상 규모는 총 3개 부문 40점으로, 우수 공공기관 4개·공공기관 유공자 28명·모범 중소기업인 8명이 수상의 영예를 안았다.

우수 공공기관 부문 대통령 표창에는 소상공인시장진흥공단이, 국무총리 표창에는 남양주도시공사, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 서울특별시관악구시설관리공단이 각각 선정됐다. 이들 4개 기관은 중소기업제품 등 5개 법정 의무구매 비율을 월등히 초과해 공공구매 활성화를 위한 노력을 인정받았다.

특히 대통령 표창을 받은 소진공은 중소기업제품 구매 비율이 88.7%에 달해 의무구매 목표 비율을 크게 웃돌았고, 국무총리 표창을 받은 서울특별시관악구시설관리공단, 대구경북첨단의료산업진흥재단, 남양주도시공사는 각각 중소기업제품 구매 비율 85.4%, 84.3%, 96.9%를 기록해 국내 중소기업의 공공 조달 시장 진입을 적극적으로 지원한 공적을 인정받았다.

공공구매 유공자 부문에서는 국토교통과학기술진흥원 박진회 실장이 대통령 표창을 받았다. 이외에도 중소기업제품 구매 증대에 기여한 공공구매 유공자들이 국무총리 표창 2점과 중기부 장관 표창 25점을 수여했다. 아울러 모범 중소기업인 부문에서는 우수한 제품을 공공조달시장에 공급하고 일자리 창출에 기여한 중소기업 대표 8인이 중기부장관 표창을 수여했다.

박용순 중소기업정책실장은 "중소기업제품의 공공구매 촉진을 위해 헌신하고 노력해주신 많은 공공기관에 감사드리며, 혁신 중소기업의 성장 발판이 될 수 있도록 공공기관의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"며 "중기부 또한 공공구매제도가 중소기업 혁신과 성장의 마중물이 될 수 있도록 끊임없이 개선하고 혁신해 나가도록 노력하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>