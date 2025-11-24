'한국서 시신 대량 발견' 영상 올린 유튜버 "중국인 범죄 경각심 주기 위해" 경찰서 혐의 부인

일본 온라인 커뮤니티 등에 '한국에서 훼손된 시신이 대량 발견되고 있다'는 허위 정보를 퍼뜨린 한국인 유튜버가 경찰 조사를 받았다.

서울경찰청 사이버수사대는 96만 구독자를 보유한 유튜버 '대보짱'으로 알려진 30대 남성 조모씨를 전기통신기본법 위반 혐의 피의자 신분으로 지난 21일 불러 조사했다고 24일 밝혔다.

조씨는 일본에서 주로 활동하며 지난달 22일 '최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기 매매 문제가 심각하다'는 제목의 영상을 게시했다. 그는 해당 영상에서 '한국 내에서 하반신만 있는 시체 37구가 발견됐고 비공개 수사 중인 사건만 150건'이라는 허위 내용을 주장한 혐의를 받고 있다. 조씨는 조사 과정에서 "중국인 범죄가 증가해 위험하다고 판단했다. 경각심을 주기 위한 취지였다"고 진술하며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 조씨가 근거 없는 정보를 통해 국민 불안감을 조성하고 사회 혼란을 유발했으며, 해외 온라인 커뮤니티에서 한국의 국가 이미지를 실추시킨 것으로 보고 수사를 이어가고 있다.





