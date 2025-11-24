본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

중앙선 침범 화물차, 오토바이와 충돌 … 1명 사망·1명 중상

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.24 11:36

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
경남 산청군 신등면의 한 지방도로에서 난 사고 현장. 독자 제공

경남 산청군 신등면의 한 지방도로에서 난 사고 현장. 독자 제공

AD
원본보기 아이콘

중앙선을 침범해 달리던 화물차가 맞은편에서 오던 오토바이를 치어 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.


24일 경남 산청경찰서에 따르면 전날 오후 3시 10분께 산청군 신등면의 한 지방도로에서 70대 남성 A 씨가 몰던 1t 화물차가 중앙선을 넘어 달리다 맞은편에서 오던 오토바이를 들이받았다.

이 사고로 오토바이 운전자 70대 남성 B 씨가 숨지고 함께 타고 있던 60대 여성 C 씨가 중상을 입고 병원에 옮겨졌다.


오토바이에 탄 두 사람은 부부인 것으로 전해졌다.


화물차 운전자 A 씨는 인근 공사 현장을 점검하고 돌아가던 중이었으며 사고 당시 술을 마셨거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨를 교통사고처리 특례법상 치사상 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴 "점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"점심 5천원이면 된대" 다시 몰린다…외식 '1.5만원' 시대 효자 메뉴

사과·감자·시금치 몸에 좋다더니…"건강에 오히려 독" 美 연구진 충격 발표

"국정원 업무보고 간 尹, 폭탄주 마시고 경호원에 업혀 나와"

"월 1200만원 '턱턱' 받아가네" 의원 수 너무 많아…'DOGE' 가동 앞둔 日

평양엔 샤넬·모피 넘치는데, 서민은 난방도 사치…北 극단적 양극화

"10억 준대도 망설이나"…올해는 '주춤'한다는 희망퇴직, 왜

트럼프, 우크라·유럽에 "감사할 줄 모른다" 비난…美 평화안 수용 난색에 '불만'

새로운 이슈 보기