중앙선 침범 화물차, 오토바이와 충돌 … 1명 사망·1명 중상

중앙선을 침범해 달리던 화물차가 맞은편에서 오던 오토바이를 치어 1명이 숨지고 1명이 크게 다쳤다.

24일 경남 산청경찰서에 따르면 전날 오후 3시 10분께 산청군 신등면의 한 지방도로에서 70대 남성 A 씨가 몰던 1t 화물차가 중앙선을 넘어 달리다 맞은편에서 오던 오토바이를 들이받았다.

이 사고로 오토바이 운전자 70대 남성 B 씨가 숨지고 함께 타고 있던 60대 여성 C 씨가 중상을 입고 병원에 옮겨졌다.

오토바이에 탄 두 사람은 부부인 것으로 전해졌다.

화물차 운전자 A 씨는 인근 공사 현장을 점검하고 돌아가던 중이었으며 사고 당시 술을 마셨거나 무면허 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨를 교통사고처리 특례법상 치사상 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



