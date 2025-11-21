"밤이 아름다운 태백" 황부자며느리공원, 야간경관조명 점등식 개최

태백시, 황부자며느리공원 야간경관조명

'빛의 향연' 선보여…관광 경쟁력 강화 기대

강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 20일 황부자며느리공원에서 야간경관조명 설치공사 준공을 앞두고 사전 점등식을 개최했다고 21일 밝혔다.

태백시가 지난 20일 황부자며느리공원에서 야간경관조명 설치공사 준공을 앞두고 사전 점등식을 개최하고 있다. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 점등식은 총 50억원(도비 32.5억원, 시비 17.5억원)이 투입된 황부자며느리공원 야간경관조명 설치사업의 주요 성과를 시민에게 공개한 자리다.

해당 사업은 2025년 하반기 준공된 낙동강발원지 힐링시티타워와 태백시 대표 관광지 황지연못을 연계해 야간 관광 기반을 확장하기 위한 핵심 사업으로 추진해 왔다.

공원 4만1800㎡ 부지에는 다양한 경관조명과 조형물이 설치됐으며, 시는 올해 상반기 디자인 및 실시설계용역을 완료한 뒤 연내 전체 공사 준공을 목표로 사업을 진행해 왔다.

이번 점등식에서는 조명 가동 모습을 현장에서 직접 선보여 ▲기존 관광자원 연계 강화 ▲태백시 야간 관광 콘텐츠 확충 ▲저녁 시간대 공원 방문환경 향상 등의 효과가 기대된다. 이를 통해 태백시의 야간 관광 경쟁력이 한층 높아질 것으로 전망된다.

태백시 관계자는 "이번 점등식은 태백의 새로운 야간경관을 가장 먼저 만나볼 수 있는 뜻깊은 자리였다"며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 야간 보행환경 조성과 차별화된 야간 볼거리를 제공하겠다"고 말했다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



