삼성전자 전영현·노태문 2인대표 체제…기술인재도 발탁

김형민기자

입력2025.11.21 09:52

노태문 DX부문장, '대행' 꼬리표 떼
SAIT 원장에 박홍근 사장 신임 위촉

삼성전자가 반도체(DS) 부문의 전영현 부회장과 모바일·가전(DX) 부문의 노태문 사장의 투톱 체제를 수립하고 기술 인재를 발탁했다.


대행 꼬리표 뗀 노태문 DX부문장. 삼성전자

삼성전자는 21일 2026년 정기 사장단 인사를 발표하고 단행했다. 이 인사로, 노 사장은 지난 3월부터 8개월간 맡아온 DX 부문장 '직무대행'을 떼고 정식 부문장으로 올라섰다. 노 사장은 대표이사로 선임되면서 DX부문장과 함께 MX사업부장을 그대로 맡게 됐다.

전영현 부회장은 DS 부문장과 메모리사업부장 겸직을 그대로 유지했다. 다만 전 부회장이 맡았던 SAIT원장에는 박홍근 사장이 새로 위촉됐다. 내년 1월1일 입사 예정인 박 사장은 1999년 하버드대 교수로 임용돼 25년여간 화학, 물리, 전자 등 기초과학과 공학 전반 연구를 이끌어온 글로벌 석학이다.


또 삼성벤처투자 대표인 윤장현 부사장이 삼성전자 DX부문 CTO 사장 겸 삼성리서치장으로 승진했다.


삼성전자는 "2인 대표이사 체제를 복원하고, 핵심사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 불확실한 대내외 환경하에서 경영안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련하기를 기대한다"고 밝혔다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

