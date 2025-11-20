본문 바로가기
무인도 좌초 여객선 부상 승객 대다수 퇴원

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.20 10:50

30명 중 26명 퇴원…중상 없어
승객 143명 목포 호텔 머물러

무인도 좌초 여객선 부상 승객 대다수 퇴원
대형 카페리 여객선 퀸제누비아2호가 전남 신안군의 한 무인도에 좌초하면서 다친 탑승객 중 대다수가 무사 퇴원한 것으로 확인됐다.


20일 전남도와 목포시에 따르면 전날 신안군 족도(무인도)에 좌초된 퀸제누비아2호 탑승객 267명(승객 246명·승무원 21명) 중 30명이 병원에 입원해 치료받았다.

이 가운데 어지럼증·두통 등을 호소한 26명은 이상 소견이 없어 퇴원해 집이나 인근 숙박업소에서 하룻밤을 보냈다.


병원 치료를 받은 나머지 4명은 중상자로 분류되지는 않았지만, 뇌진탕·둔부타박상·요추염좌 등 증상을 보여 입원 치료를 이어가기로 했다.


당초 이날 새벽까지 부상자는 27명으로 집계됐으나 행정 당국이 병원별 후송 명단을 재차 확인해 탑승객 3명이 스스로 병원을 방문한 사실을 확인하면서 총 30명으로 늘어났다.

부상자 중에는 임산부 1명도 포함됐는데, 인근 산부인과에서 태동 검사를 한 결과 뚜렷한 이상 소견은 발견되지 않아 퇴원했다.


상태가 비교적 양호해 병원 치료를 받지 않은 승객 216명 중 143명은 목포 소재 2개 호텔에서 머물렀고, 나머지 73명은 집으로 돌아갔다.


목포시 관계자는 "승객 대부분이 크게 다치지 않고 귀가하게 돼서 다행이다"며 "남아 있는 입원 환자들도 경상자로 파악돼 안정적으로 치료를 받고 있다"고 말했다.


퀸제누비아2호는 전날 오후 4시 45분께 제주에서 출발해 목포로 향하던 중 죽도에 선체 절반가량이 올라서 좌초했다. 사고 발생 3시간여 만에 해경 함정으로 탑승객 전원이 구조됐고, 해경은 사고 원인에 대한 조사를 이어가고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
